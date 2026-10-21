Tháo gỡ 'nút thắt' pháp lý và mặt bằng, quyết tâm sớm khởi công KCN Phù Ninh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Định hướng KCN xanh, hiện đại nhưng còn nhiều vướng mắc

Dự án KCN Phù Ninh được quy hoạch phát triển theo mô hình khu công nghiệp đồng bộ và hiện đại, nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất sạch và thân thiện với môi trường​Mặc dù chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực phối hợp với các sở, ngành, địa phương để triển khai kế hoạch, tuy nhiên tiến độ chung của dự án vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Qua rà soát, dự án đang vấp phải một số "nút thắt" chính là mặt bằng & đất đai. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng đấu nối giao thông còn chậm; dự án chưa được giao đất, cho thuê đất đợt 1.Hồ sơ pháp lý: Một số thủ tục then chốt liên quan đến thiết kế bản vẽ thi công, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (PCCC) và công tác lựa chọn nhà thầu thi công chưa hoàn thiện theo quy định, trực tiếp làm ảnh hưởng đến thời điểm khởi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đánh giá cao tiềm năng, lợi thế vị trí và điều kiện mặt bằng của dự án.

Đồng hành cùng nhà đầu tư, quyết liệt tháo gỡ khó khăn

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan và đề xuất nhóm giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như hoàn thiện khung pháp lý.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đánh giá cao tiềm năng, lợi thế vị trí và điều kiện mặt bằng của dự án. Để sớm đưa dự án vào giai đoạn thi công, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư nâng cao tinh thần phối hợp, rà soát chi tiết từng phần việc. Quá trình thực hiện phải đảm bảo tính đồng bộ, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật.Tập trung nguồn lực, phấn đấu khởi công trong thời gian sớm nhất

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án.

Kết luận kiểm tra, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận sự chủ động của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Đồng chí nhấn mạnh: KCN Phù Ninh là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và tạo động lực để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Các sở, ngành và địa phương: Khẩn trương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng, đặc biệt là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư giai đoạn 1. Thường xuyên kiểm tra, chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.Nhà đầu tư: Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng nguồn lực tài chính, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân đúng quy định.

Khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tất cả các bên liên quan phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện để dự án sớm được khởi công xây dựng.