EMA trao Chấp thuận có điều kiện cho dự án VMS tại Tuần lễ năng lượng Singapore (SIEW 2026). Ảnh. PHƯƠNG MAI

Các tập đoàn năng lượng hàng đầu cũng như các chuyên gia năng lượng thế giới nhận định Việt Nam là điểm đến chiến lược cho dòng vốn chuyển dịch xanh. Tuy nhiên, để biến các cam kết tỷ USD thành những dự án vận hành thực tế, bài toán đặt ra là hoàn thiện hành lang pháp lý môi trường theo hướng giảm thủ tục tiền kiểm, minh bạch hóa lộ trình giảm phát thải và thị trường các-bon. Đây cũng là những trọng tâm được cụ thể hóa trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường vừa được Quốc hội thông qua.

Cuộc đua hút vốn xanh khu vực

Cuối tháng 10, hợp tác năng lượng sạch Đông Nam Á ghi nhận một cột mốc đáng chú ý. Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) chính thức trao Chấp thuận có điều kiện (CA) cho liên danh Sembcorp-PTSC (Petrovietnam) - Petronas-TNB triển khai Dự án xuất khẩu 1,3GW điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam qua Malaysia sang Singapore (dự án VMS), với tổng quy mô đầu tư dự kiến lên tới 10 tỷ USD.

Tại lễ khai mạc Tuần lễ năng lượng Singapore (SIEW 2026), Tiến sĩ Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhấn mạnh rằng thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên điện hóa mạnh mẽ, nhưng điều kiện tiên quyết để các quốc gia thu hút được nguồn lực lại nằm ở tính minh bạch thể chế: "Hàng hóa khan hiếm nhất trong thế giới năng lượng hiện nay không phải là dầu mỏ, LNG, uranium hay đồng mà chính là lòng tin. Các quốc gia nhập khẩu năng lượng đều ưu tiên tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy".

Thực tế tại Đông Nam Á cho thấy cuộc đua khơi thông dòng vốn xanh đang diễn ra khá sôi động giữa các quốc gia có chung mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), nhưng tốc độ chuyển hóa từ cam kết thành dự án lại có sự phân hóa rõ rệt.

Thông qua nền tảng tài chính hỗn hợp Đối tác tài trợ chuyển đổi năng lượng châu Á (FAST-P) và Quỹ Tài trợ đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng (ETAF), Singapore nhanh chóng thiết lập cơ chế phân tầng rủi ro, huy động được hàng trăm triệu USD vốn vay thương mại ưu tiên từ các ngân hàng lớn như DBS. Singapore đã nhận khoản tài trợ trị giá 210 triệu USD cho ETAF và điều phối gói 800 triệu USD cho Chương trình Đối tác đầu tư xanh GIP.

Trong khi đó, Indonesia sau khi nhận gói cam kết 20 tỷ USD từ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) hiện cũng đã rà soát lại danh mục dự án và khung tiêu chuẩn phân loại xanh. Việc sớm ban hành lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia (NETR) cùng cơ chế cho phép bên thứ ba tiếp cận lưới điện đã giúp Malaysia nhanh chóng đóng vai trò trạm trung chuyển điện sạch trong mô hình hợp tác đa phương Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore (vận hành từ năm 2022). Trong dự án VMS, Malaysia cũng là nước trung chuyển dòng điện từ Việt Nam đi Singapore.

Đặt trong bức tranh cạnh tranh đó, việc dự án VMS được cấp Chấp thuận có điều kiện đã vượt khỏi một thương vụ xuất khẩu điện đơn thuần. Đây là phép thử quan trọng để đo độ sẵn sàng của Việt Nam trong hành trình mở khóa dòng vốn xanh quy mô lớn.

Hệ thống lưới điện ASEAN ước tính cần hơn 300 tỷ USD vốn đầu tư mở rộng, hiện đại hóa đến năm 2040, trong đó riêng các tuyến truyền tải và cáp ngầm xuyên biên giới cần khoảng 27 tỷ USD. Mô hình hợp tác ba bên tạo tiền đề hình thành đầu ra cho dự án và cải thiện triển vọng huy động vốn. Theo ông Trần Hồ Bắc, Tổng Giám đốc PTSC, dự án đặt mục tiêu đạt quyết định đầu tư cuối cùng giai đoạn 1 vào năm 2029 và truyền điện năm 2035. Ông Bắc cũng nhấn mạnh đây là mô hình chưa có tiền lệ tại Đông Nam Á: "Đây là cơ hội rất lớn của Việt Nam. Dự án sẽ hình thành mạng truyền tải xương sống từ Việt Nam, không chỉ cho Việt Nam, Malaysia, Singapore mà còn cả các nước khác kết nối vào".

Được gắn với thị trường có nhu cầu điện sạch cao và tín nhiệm tài chính vững như Singapore, liên danh dự án có cơ sở thuận lợi để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi khí hậu, cấu trúc tài chính hỗn hợp (FAST-P) hay phát hành trái phiếu xanh quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa dòng vốn này, dự án cũng đặt ra vấn đề phải sớm có hiệp định liên chính phủ ba bên và hoàn thiện khung pháp lý trong nước về giao khu vực biển, cấp phép cáp ngầm và thủ tục môi trường.

Giới đầu tư quốc tế đều đánh giá cao tiềm năng tài nguyên và tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện ở Việt Nam. Dễ nhận thấy là các cam kết tài chính quốc tế cho Việt Nam tương đối dồi dào. Tháng 12/2022, Việt Nam đạt thỏa thuận về cam kết huy động 15,5 tỷ USD tài chính công và tư từ JETP cho việc chuyển đổi năng lượng. Thế nhưng dòng vốn thương mại thực tế lại giải ngân chậm vào các dự án quy mô lớn.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân bên lề SIEW 2026, ông Abdul Raof Latiff, Tổng Giám đốc Ngân hàng DBS Việt Nam chỉ ra rằng rào cản lớn nhất không nằm ở thiếu vốn, mà ở tiêu chuẩn thẩm định dự án: "Cơ hội là rất lớn, nhưng từ góc độ của một bên cho vay thương mại, việc huy động vốn mới chỉ là một phần của bài toán. Việc chuyển hóa khẩu vị đầu tư đó thành dòng vốn giải ngân thực tế sẽ phụ thuộc vào việc phát triển được một danh mục dự án đủ dày, có tính khả thi thương mại và đáp ứng các tiêu chuẩn tài trợ vốn". DBS là tập đoàn đã tham gia thu xếp nhiều gói tín dụng xanh hàng chục triệu USD tại Việt Nam như dự án điện mặt trời áp mái của BCG Gaia, Metis Energy hay liên doanh SP Group-BCG Energy.

Theo ông Abdul Raof Latiff, các ngân hàng quốc tế hiện áp dụng bộ lọc ESG rất chặt chẽ để tránh rủi ro greenwashing (tẩy xanh): "Thay vì đánh giá một tài sản một cách biệt lập, chúng tôi xem xét việc tài trợ vốn sẽ đóng góp như thế nào vào một lộ trình giảm phát thải đáng tin cậy, song hành cùng tính sẵn có và tính khả thi thương mại của các phương án thay thế".

Cùng góc nhìn từ phía doanh nghiệp công nghệ và phát triển hạ tầng, ông Venu Nuguri, Giám đốc Điều hành khu vực Ấn Độ và châu Á-Thái Bình Dương (APAC) của Tập đoàn Hitachi Energy, chỉ rõ độ trễ giữa tốc độ phát triển nguồn điện tái tạo và hạ tầng truyền tải một phần bắt nguồn từ quy trình thủ tục: "Dòng vốn chỉ chảy đến nơi nào có niềm tin. Và niềm tin đó chỉ được gây dựng khi khung chính sách có tính dự báo cao và ổn định". Hitachi Energy hiện đang đầu tư tổ hợp sản xuất thiết bị cao thế tại Bắc Ninh với 1.000 nhân sự tại Việt Nam.

Sembcorp giới thiệu dự án VMS tại SIEW 2026. Ảnh PHƯƠNG MAI

Bước chuyển từ sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Những quy định mới không chỉ góp phần hoàn thiện thể chế mà còn có thể giúp giảm một phần chi phí tuân thủ và tăng tính minh bạch.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường khắc phục những bất cập trong công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát chặt các nguy cơ ô nhiễm, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Trong những nội dung sửa đổi, bổ sung có các quy định về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; quy định cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc thống nhất thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường với các thủ tục hành chính khác có liên quan trên địa bàn để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho chủ dự án đầu tư; quy định về yêu cầu năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò của báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường trong quá trình nhận diện, dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa các vấn đề môi trường của dự án đầu tư.

Điểm đột phá mở đường trực tiếp cho dòng vốn đầu tư là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính về môi trường, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cắt giảm nhiều đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giấy phép môi trường (GPMT), chuyển mạnh sang đăng ký môi trường. Đặc biệt, Luật đã hoàn thiện quy định miễn ĐTM đối với các dự án thứ cấp trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và thủ tục môi trường, chỉ áp dụng công cụ giấy phép môi trường đối với dự án thứ cấp có phát sinh nhiều khí thải ra môi trường. Đồng thời, tiếp tục phân quyền triệt để cho địa phương trong thẩm định báo cáo ĐTM, cấp GPMT gắn với cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu (Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp) trong công tác kiểm soát, xử lý ô nhiễm thuộc phạm vi thẩm quyền.

Đối với các dự án hạ tầng năng lượng, lưới điện truyền tải hay hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) vốn đòi hỏi tiến độ triển khai nhanh để kịp giải tỏa công suất, việc cắt giảm tầng nấc thủ tục giúp giảm trực tiếp chi phí cơ hội và rủi ro chậm tiến độ cho doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, tư duy quản lý môi trường được chuyển dịch căn bản từ tiền kiểm nặng về hành chính sang quản lý dựa trên mức độ rủi ro, gắn với hậu kiểm và trách nhiệm giải trình. Điều này gần hơn với chuẩn quốc tế. Thay vì đặt ra các rào cản cứng nhắc ngay từ khâu tiếp nhận, cơ quan quản lý chuyển sang điều tiết dựa trên sức chịu tải của môi trường nước mặt, kiểm soát nguồn thải theo tổng thải lượng, dự báo ô nhiễm không khí, kiểm kê khí thải, thiết lập vùng phát thải thấp và tăng cường giám sát, cảnh báo sớm theo mức độ rủi ro. Cách tiếp cận này vừa mở rộng dư địa thu hút các dự án công nghệ cao, vừa tạo ra hệ thống dữ liệu minh bạch. Đây cũng là yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp chứng minh năng lực quản trị rủi ro ESG khi làm việc với các định chế tài chính nước ngoài.

Song hành với cải cách thủ tục, Luật cũng hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh tế tuần hoàn và thị trường các-bon thông qua bổ sung quy định về quản lý vật liệu từ hoạt động tái chế chất thải và giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 72a, đối tượng và lộ trình thực hiện về tỷ lệ vật liệu tái chế trong sản phẩm, hàng hóa; bổ sung quy định về trao đổi quốc tế kết quả giảm phát khí thải nhà kính và tín chỉ các-bon. Các quy định này cũng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đo lường, kiểm chứng và thương mại hóa giá trị giảm phát thải của mình.

Như chia sẻ của Tổng Giám đốc DBS Việt Nam Abdul Raof Latiff: "Sau cùng, để chuyển hóa các tham vọng năng lượng to lớn của Việt Nam thành các dự án có thể giải ngân đầu tư, điều kiện tiên quyết là phải có những nền tảng phù hợp, dòng tiền có thể dự báo được, các bên đối tác có uy tín tín nhiệm, các thỏa thuận hợp đồng minh bạch và cơ chế phân bổ rủi ro thỏa đáng". Khi hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường vừa thông thoáng về thủ tục hành chính vừa chặt chẽ, minh bạch theo chuẩn mực ESG toàn cầu, các tiêu chuẩn xanh sẽ không còn là rào cản chi phí, mà trở thành giấy thông hành giúp Việt Nam khơi thông dòng vốn tỷ USD cho mục tiêu phát triển bền vững và Net Zero vào năm 2050.