Cụm công nghiệp Đồi 30 (xã Chiên Đàn) chưa đồng bộ hạ tầng do vướng mặt bằng. Ảnh: HỒ QUÂN

Từng bước hoàn thiện các hạng mục

Cụm công nghiệp Đồi 30 (xã Chiên Đàn) được thành lập năm 2017 với quy mô hơn 30,4ha, do Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Phú Ninh làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật (tổng vốn đầu tư hơn 108,5 tỷ đồng). Đối với hơn 20,9ha hoàn thành giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã giao đất, cho chủ đầu tư thuê khoảng 15,6ha. Đến nay, chủ đầu tư hoàn thành 60% mục tiêu dự án, thu hút 6 nhà đầu tư thứ cấp và lấp đầy 100% diện tích đất được giao.

Tuy nhiên, phần hạ tầng còn lại chưa được triển khai đồng bộ do vướng mặt bằng (gần 9,5ha) và chưa được giao đất, cho thuê đất (khoảng 5,3ha). Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn Huỳnh Tuấn Nhật cho biết, việc hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa hoàn thiện đã ảnh hưởng lớn đến thu hút và giải quyết thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp thứ cấp tại cụm công nghiệp. Địa phương đang khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tập trung giải quyết vướng mắc bồi thường, tái định cư cho các hộ dân trong ranh giới dự án.

Tại phường Bàn Thạch, Khu công nghiệp Thuận Yên (hơn 148,4ha) từ ngày 1/7/2025 đã chuyển giao Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) quản lý. Trong phạm vi khu công nghiệp, UBND phường Bàn Thạch làm chủ đầu tư 4 dự án hạ tầng, nhưng có tới 3 dự án đang vướng bồi thường; trong đó địa phương đề nghị dừng 2 dự án để quyết toán hoàn thành. Riêng Dự án san nền phía nam (lô CN3-2), địa phương đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 37,36 tỷ đồng lên 81,21 tỷ đồng (tăng gần 43,94 tỷ đồng).

Theo DSEZA, khi tiếp nhận quản lý, Khu công nghiệp Thuận Yên chưa hoàn thiện thủ tục thành lập theo luật định. Diện tích giải phóng mặt bằng mới đạt khoảng 59,6ha; hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, chưa có trạm xử lý nước thải tập trung; chưa có chủ đầu tư hạ tầng cũng như chưa thống nhất thời hạn hoạt động dự án.

Thời gian qua, DSEZA đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Đồng thời đề xuất đưa dự án hạ tầng khu công nghiệp này vào danh mục đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 để tạo cơ sở xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung.

Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc (xã Tam Anh) triển khai các dự án hạ tầng công nghiệp. Ảnh: HỒ QUÂN

Đẩy nhanh tiến độ, phát triển bền vững

Liên quan đến động lực phát triển tại khu vực phía nam, ông Lê Quang Triều, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai thông tin, toàn khu đã có 14 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư; trong đó 13 khu công nghiệp đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (dự kiến hoàn thành mặt bằng 2 dự án năm 2026; 8 dự án năm 2027; 2 dự án năm 2028 và 1 dự án năm 2030). Đơn vị đang đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ theo cam kết, phấn đấu đưa thêm ít nhất 5 khu công nghiệp đi vào hoạt động trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp và 36 khu công nghiệp. Tuy nhiên, trong 63 cụm công nghiệp hiện có, tới 58 cụm chưa hoàn thiện pháp lý và hạ tầng; 53 cụm chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, 45 cụm chưa có trạm xử lý nước thải tập trung, việc doanh nghiệp thứ cấp tự xử lý tại nhà máy vẫn chưa đáp ứng yêu cầu môi trường. Ở các cụm chưa xong mặt bằng, nhà đầu tư thứ cấp phải tự bỏ kinh phí giải phóng phạm vi được giao và khấu trừ vào tiền thuê đất.

Trước thực trạng này, Sở Công Thương cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% cụm công nghiệp được đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Sở đang tích cực tham mưu UBND thành phố tháo gỡ khó khăn tồn đọng nhiều năm; tập trung hoàn thiện kỹ thuật và phối hợp thực hiện nghiêm túc việc giao đất, quản lý môi trường.

Để tạo nền tảng vững chắc, theo kế hoạch phát triển hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số gắn với Khu thương mại tự do (giai đoạn 2026-2045, tầm nhìn 2050), Đà Nẵng dự kiến thực hiện 13 nhiệm vụ về giao thông - logistics, 12 nhiệm vụ hạ tầng khu chức năng và 13 nhiệm vụ xã hội - môi trường. Đây là tiền đề thúc đẩy công nghiệp phát triển bền vững, hiện thực hóa Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 21/10/2026 về phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.