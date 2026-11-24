Luật mới công nhận phế liệu được quản lý như sản phẩm, hàng hóa. Ảnh: DN.

Ngày 21/11, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, với nhiều nội dung tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tạo cơ chế mới cho các giải pháp bảo vệ môi trường và nâng cao trách nhiệm với môi trường của cộng đồng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, một số điểm nghẽn của ngành tái chế, ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên cũng như phát triển kinh tế, cũng được tháo gỡ nhờ một số chính sách mới.

Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là bổ sung vào Khoản 1, Điều 72 của về quản lý chất thải trong Luật Bảo vệ môi trường, theo đó cho phép quản lý các loại phế liệu, chất thải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên, nhiên, vật liệu sẽ được quản lý như sản phẩm, hàng hóa.

Quy định mới chính thức công nhận tính chất hàng hóa đầu vào phục vụ sản xuất của phế liệu, qua đó giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ như vận chuyển, lưu trữ, buôn bán phế liệu.

Điều này trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn tồn tại nhiều năm trong ngành tái chế. Giám đốc một công ty tái chế nói với TheLEADER, mỗi chuyến phế liệu vận chuyển từ vựa đồng nát về nhà máy sản xuất đều có nguy cơ bị xử phạt nếu bị kiểm tra.

Bởi lẽ phế liệu, với chính sách cũ không xác định tính chất hàng hóa của phế liệu, phế liệu được coi như rác thải, trong khi xe vận chuyển của công ty không có giấy phép vận chuyển rác thải. Mỗi lần như vậy, doanh nghiệp phải tiêu tốn hàng triệu đồng tiền phạt nhưng không có biện pháp nào để hạn chế rủi ro.

Song song với sửa đổi Điều 72, luật mới cũng bổ sung Điều 72a về quản lý vật liệu từ hoạt động tái chế chất thải, qua đó công nhận tính chất sản phẩm, hàng hóa của vật liệu sau tái chế.

Điều 72a cũng nhấn mạnh việc Nhà nước có chính sách ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong dự án đầu tư hoặc nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước, bên cạnh chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động sản xuất, sử dụng vật liệu tái chế.

Chính sách này, nếu có cơ chế cụ thể hóa, sẽ là trợ lực quan trọng cho doanh nghiệp tái chế, trong bối cảnh ngành đang “tắc” đầu ra do chi phí sản xuất cao hơn vật liệu nguyên sinh.

Công cụ EPR bao trùm hơn

Công cụ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) cũng nằm trong diện sửa đổi của luật mới. Cụ thể, Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường về EPR quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm đưa ra thị trường có trách nhiệm thu hồi để tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc đối với sản phẩm và bao bì có giá trị tái chế.

Theo quy định cũ, các nhóm sản phẩm trong phạm vi điều chỉnh của EPR được liệt kê cụ thể như bao bì, săm lốp, dầu nhớt, pin, ắc quy, thiết bị điện – điện tử và phương tiện giao thông.

Một bãi phế liệu dự trữ của doanh nghiệp tái chế.

Trong khi đó, quy định mới đưa ra phạm vi rộng hơn, gốm tất cả các sản phẩm và bao bì có giá trị tái chế, qua đó mở rộng danh mục các sản phẩm áp dụng EPR. Điều này tạo cơ hội để nhiều loại sản phẩm được đưa vào thu gom, tái chế bắt buộc, mở rộng đầu vào cũng như nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp tái chế.

Về cơ chế thực hiện, luật mới bổ sung hình thức ủy quyền cho các tổ chức trung gian để thực hiện thu hồi và chuyển giao cho các đơn vị tái chế có chức năng phù hợp. Tức, quy định mới mở đường cho các tổ chức thu gom phế liệu tham gia vào thực thi công cụ EPR.

Tại Việt Nam, hoạt động thu gom phế liệu chủ yếu diễn ra ở khu vực phi chính thức, tức nhóm lao động đồng nát, ve chai. Đây là nhóm lao động yếu thế do công việc nặng nhọc, không được hưởng các chính sách an sinh như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Việc bổ sung tổ chức thu gom vào cơ chế EPR tạo điều kiện cho các tổ chức tập hợp người đồng nát, ve chai ra đời, qua đó mở ra điều kiện lao động, an sinh tốt hơn cho người đồng nát, ve chai.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp cho các làng nghề tái chế. Theo đó, làng nghề tái chế có thể tham gia khâu thu gom, phân loại, vệ sinh phế liệu để chuyển giao cho nhà tái chế đạt chuẩn, thay vì tiếp tục thực hiện hoạt động tái chế không đạt chất lượng.