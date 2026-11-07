Tháo gỡ kiến nghị dân sinh, khơi thông nguồn lực phát triển cho Nam Đông

Công dân phản ánh kiến nghị tại buổi tiếp.

Tham dự còn có đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; đại diện các sở, ban, ngành, các phòng, ban chuyên môn...

Kiến nghị về hạ tầng và chế độ cán bộ cơ sở

Tại buổi tiếp, công dân Lê Minh Đức, thôn Hương Sơn, phản ánh tuyến đường vào thôn bị hư hỏng do ảnh hưởng trong quá trình thi công đường 74, nhất là hoạt động lưu thông của các phương tiện vận chuyển vật liệu trọng tải lớn. Tình trạng này gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, đời sống người dân. Công dân kiến nghị thành phố sớm sửa chữa, khắc phục.

Ghi nhận kiến nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương và Ban Quản lý dự án rà soát hiện trạng, xác định mức độ hư hỏng, tính cấp thiết và khả năng cân đối nguồn lực để tham mưu phương án xử lý.

Công dân Hồ Đức Kiệu phản ánh tình trạng sạt lở tại khu vực hai thôn Ta Rinh và Lập - diễn biến nghiêm trọng sau các đợt mưa bão, ảnh hưởng đến an toàn của 85 hộ dân. Công dân kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng bờ kè tại thôn Lập nhằm bảo vệ đất đai, nhà cửa và bảo đảm an toàn cho người dân.

Lãnh đạo xã Nam Đông trả lời một số nội dung từ kiến nghị của người dân tại buổi tiếp.

Công dân Lê Hồng Vĩnh phản ánh tình trạng sạt lở tại khu vực bờ kè gần cầu Hương Sơn, thuộc thôn Hương Sơn, với chiều dài khoảng 700m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Công dân đề nghị sớm đầu tư xây dựng, gia cố bờ kè để bảo vệ đất đai và tài sản của người dân.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngành đã rà soát các điểm xung yếu trên địa bàn Nam Đông, trong đó có những khu vực có nguy cơ sạt lở cao để nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý.

Chia sẻ với những lo lắng của người dân, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương thành lập tổ công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tổng thể những khu vực có nguy cơ sạt lở. Trên cơ sở đó, xác định mức độ nguy hiểm, tính cấp thiết, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực để tham mưu phương án xử lý đồng bộ. Việc khắc phục không chỉ dừng ở từng điểm cụ thể mà cần tính toán giải pháp tổng thể đối với các khu vực xung yếu, ưu tiên những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và đời sống người dân.

Cũng tại buổi tiếp, công dân Nguyễn Thị Mai, thôn Hương Giang phản ánh kinh phí hoạt động của thôn hiện là 2 triệu đồng/năm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn bởi sau sáp nhập, địa bàn được mở rộng, khối lượng công việc và nhiệm vụ phát sinh nhiều hơn. Công dân kiến nghị thành phố nâng mức kinh phí hoạt động; đồng thời cho rằng phụ cấp đối với chức danh Phó trưởng thôn ở mức 0,5 lần lương cơ sở/tháng còn thấp, đề nghị điều chỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung trả lời các kiến nghị của người dân.

Ghi nhận kiến nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ thôn. Khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi điều kiện hoạt động và kinh phí còn hạn chế. Vì vậy, chế độ, chính sách là điều cần thiết để bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, động viên lực lượng gắn bó với địa bàn và người dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung cho biết, việc điều chỉnh phụ cấp và kinh phí hoạt động phải căn cứ quy định hiện hành, bảo đảm tương quan giữa các địa phương và khả năng cân đối ngân sách. Thành phố cùng các cơ quan chức năng sẽ tiếp thu, rà soát, nghiên cứu kiến nghị trong quá trình cân đối ngân sách, điều chỉnh chính sách chung thời gian tới, bảo đảm hài hòa và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ.

Khơi thông nguồn lực, tạo sức bật cho Nam Đông

Sau buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác làm việc với Đảng ủy xã Nam Đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng thời gian qua.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội xã Nam Đông đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách ước đạt 1.388 triệu đồng, bằng 126,8% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 176,53 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%; lao động qua đào tạo đạt 80%. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 99,3%, độ che phủ rừng đạt 77,54%... Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,97%.

Đáng chú ý, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được Đảng ủy, UBND xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. 10 tháng đầu năm, lãnh đạo xã đã tiếp nhận, giải quyết 43/43 kiến nghị của công dân qua 33 lượt tiếp; tiếp nhận 30 đơn thư trực tiếp, trong đó đã giải quyết 26 đơn. Chủ tịch UBND xã thực hiện 32 đợt tiếp công dân định kỳ. Nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách và hạ tầng dân sinh.

Đánh giá cao kết quả này, đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, chủ động tiếp nhận, giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp. Qua buổi tiếp công dân, đồng chí nhận định, các kiến nghị cơ bản xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng đến lợi ích chung của cộng đồng. Thành phố ghi nhận và chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết.

Biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền xã, đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, bên cạnh kết quả thu ngân sách vượt kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại cần được tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm. Đồng chí yêu cầu địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu kết quả năm 2026 cao hơn năm 2025. Đặc biệt, cần tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, giữ vững thành quả phòng, chống ma túy, duy trì Nam Đông trong nhóm 18 xã không có ma túy giai đoạn 2024-2026.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tại trang trại ông Nguyễn Sinh.

Sau buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác kiểm tra dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf Nam Đông. Dự án có quy mô khoảng 180ha, gồm khu sân golf 27 hố và các công trình phụ trợ với diện tích khoảng 129,51ha; khu nghỉ dưỡng, dịch vụ vui chơi giải trí khoảng 47,35ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến từ 1.800 - 1.900 tỷ đồng. Các hạng mục dự kiến gồm khách sạn cao cấp 150-200 phòng, khoảng 130-160 căn biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí phục vụ khoảng 1.000 lượt khách/ngày. Thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu; địa phương đã công khai quy hoạch và đang trình thành phố xem xét chủ trương đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến triển khai trong năm 2027, với khoảng 25-30 hộ dân thuộc diện tái định cư.

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án đối với định hướng phát triển địa phương, đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan, chuẩn bị các điều kiện để triển khai đấu thầu và thực hiện những bước tiếp theo theo quy định. Đây là dự án quan trọng, có thể tạo động lực phát triển không chỉ cho Nam Đông mà còn cho cả khu vực.

Đoàn công tác cũng đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tại trang trại ông Nguyễn Sinh, có tổng diện tích khoảng 9ha. Trong đó, khu nhà màng trồng hoa lan rộng 0,25ha, sản phẩm đạt OCOP 3 sao, doanh thu hằng năm hơn 1 tỷ đồng, thị trường tiêu thụ trên toàn quốc; diện tích cây ăn quả khoảng 2ha và 4ha trồng cây gió bầu. Đánh giá cao sự chủ động, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất của hộ gia đình, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung mong muốn chủ trang trại tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để người dân địa phương học tập, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu trên chính quê hương. Dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Trung đã tặng quà, động viên gia đình tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế.