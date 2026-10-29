Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, vận hành các công trình nước sạch nông thôn

Họp trực tuyến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh

Toàn tỉnh hiện có 1.648 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong đó, 970 công trình cấp nước ở trong tình trạng hoạt động kém hiệu quả hoặc đã hư hỏng, ngừng hoạt động. Mô hình quản lý công trình cấp nước hiện nay chủ yếu dựa vào UBND cấp xã hoặc cộng đồng bản, Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường quản lý và các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia... Việc cắm mốc ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh nguồn nước chưa hoàn thiện, các thủ tục về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính liên quan đến tiền cấp quyền khai thác nước vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, các công trình do UBND cấp xã và cộng đồng quản lý, các địa phương đều chưa rà soát quy định pháp luật về tài nguyên nước, theo dõi chất lượng nguồn nước định kỳ. Có 6 xã đã làm thất lạc hồ sơ công trình sau đợt sắp xếp bộ máy hành chính. Mức giá thu tiền nước ở các vùng chưa được phê duyệt bài bản, đa phần tạm thu từ 1.000 đến 4.000 đồng/m³ để bù đắp chi phí vận hành tối thiểu.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu và các địa phương đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về việc đề xuất điều chỉnh quy định về tần suất quan trắc, xét nghiệm cho phù hợp với thực tế vùng cao. Hỗ trợ ngân sách bù đắp phần chênh lệch giá thành sản xuất nước sạch, sớm tháo gỡ vướng mắc pháp lý và hạ tầng cho hệ thống cấp nước nông thôn, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp lại số liệu công trình ở từng địa phương, trong đó, cụ thể hóa số liệu chủ đầu tư, quy mô phục vụ cho việc quản lý nhà nước. Đánh giá lại hoạt động của các công trình, đối với các công trình hư hỏng, không phát huy hiệu quả cần kết thúc hoạt động các công trình, nghiên cứu phương án thanh lý. Đồng thời, đề nghị các xã, phường rà soát kỹ các công trình trên địa bàn thống kê nguồn lực đầu tư, kết cấu, vận hành, quản lý và thực tiễn hiện nay để có quyết định tiếp tục hay dừng đầu tư công trình. Nghiên cứu phương án cân đối thu, chi, mô hình quản lý vận hành hiệu quả... Từ đó, đề xuất nâng cấp, tu bổ, mở rộng quy mô các công trình, đáp nhứng nhu cầu, phục vụ nhân dân./.