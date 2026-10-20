Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong Bộ đội Biên phòng phát triển ổn định

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay, Bộ đội Biên phòng được giao quản lý trực tiếp hai doanh nghiệp với mô hình tổ chức, đặc thù pháp lý và nhiệm vụ khác nhau, gồm Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường Thành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Sơn Hải. Hai doanh nghiệp từ nhiều năm qua có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng.

Báo cáo đánh giá, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, hai doanh nghiệp đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - quân sự được giao; bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Tại hội nghị, lãnh đạo hai doanh nghiệp cũng đã tập trung báo cáo và đề xuất giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, các vấn đề tồn đọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh...

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất, kinh doanh, hai doanh nghiệp đề xuất Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các gói thầu phù hợp với năng lực kỹ thuật và đúng quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ cơ chế chỉ huy, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với hai doanh nghiệp; phân tích những khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề xuất cơ chế chỉ đạo, điều hành phù hợp, bảo đảm gắn hoạt động của doanh nghiệp với đặc điểm, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của lực lượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của hai doanh nghiệp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thời gian qua, hai doanh nghiệp đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính trị theo định hướng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, có những đóng góp nhất định vào công tác biên phòng và xây dựng lực lượng.

Đồng chí Tư lệnh cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của hai doanh nghiệp. Để bảo đảm các doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu hai đơn vị tiếp tục chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao Bộ Tham mưu phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng xây dựng quy chế lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với hai doanh nghiệp.

Trung tướng Vũ Trung Kiên giao Phòng Tài chính rà soát các quy định pháp luật về tài chính, xác định rõ trách nhiệm của hai doanh nghiệp đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng và thực hiện công tác biên phòng.

Đối với những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của hai đơn vị, đồng chí Tư lệnh yêu cầu hai đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh rà soát, tổng hợp, báo cáo cụ thể từng nội dung, làm cơ sở xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định.