Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường bảo vệ môi trường

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường với tỉnh Tây Ninh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của Tây Ninh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tỉnh đang tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát thải thấp, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, quản lý và bảo vệ rừng, phòng, chống thiên tai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác cấp phép môi trường, kiểm tra, giám sát nguồn thải và xử lý vi phạm được tăng cường; chuyển đổi số trong quản lý ngành từng bước được đẩy mạnh.

Trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu, tỉnh Tây Ninh đã cấp, điều chỉnh 176 giấy phép môi trường, phê duyệt 23 báo cáo đánh giá tác động môi trường; tổ chức 172 hội đồng, đoàn kiểm tra, kiểm tra vận hành thử nghiệm 125 dự án, cơ sở và tiếp nhận 140 hồ sơ đăng ký môi trường. Qua kiểm tra, đã xử lý 8 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 5,451 tỷ đồng; kiểm tra quan trắc tự động tại 129 đơn vị và theo dõi 4 hợp đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tổng giá trị khoảng 59,37 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất ở một số nơi còn nhỏ lẻ, liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ chưa chặt chẽ; chịu tác động của biến động giá cả, chi phí đầu vào, thời tiết và dịch bệnh. Nguồn lực đầu tư cho hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, quản lý chất thải và phòng, chống thiên tai còn hạn chế; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính trên các hệ thống thông tin vẫn còn phát sinh bất cập.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản; tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về bảo vệ môi trường, tài nguyên và chuyển đổi số, Tây Ninh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn địa phương trong kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải, quan trắc môi trường, quản lý tài nguyên nước và thực hiện các quy định pháp luật mới; hỗ trợ hoàn thiện, kết nối, chia sẻ và đồng bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin và thủ tục hành chính, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đánh giá cao những kết quả Tây Ninh đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Tỉnh cần tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng khoa học, công nghệ; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên đất đai, rừng, nguồn lợi thủy sản và tài nguyên nước; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; bảo đảm an ninh nguồn nước và an ninh môi trường.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung; tăng cường kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy phát triển tín chỉ carbon và kinh tế tuần hoàn; chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương lân cận, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh trong giải quyết các vấn đề liên vùng về ô nhiễm môi trường, ngập lụt, chất thải và quản lý tài nguyên nước.