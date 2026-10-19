Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 Đề án cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn trong quý I/2027

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với tỉnh Lạng Sơn và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc xây dựng cửa khẩu thông minh có ý nghĩa quan trọng trong tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí logistics, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng, chống gian lận thương mại. Đối với hàng nông sản, thủy sản, việc rút ngắn thời gian thông quan còn góp phần bảo đảm chất lượng, giá trị hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam.

Để cửa khẩu thông minh hoạt động hiệu quả, hai bên phải bảo đảm kết nối đồng bộ, không chỉ về hạ tầng vật chất mà còn về cơ sở dữ liệu, hệ thống pháp lý và quy trình vận hành.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong triển khai Đề án, song chỉ rõ giai đoạn 1 hiện đang chậm tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh Lạng Sơn báo cáo rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể đối với từng bộ, ngành để cùng trao đổi, xác định giải pháp tháo gỡ.

"Coi như đây là nhiệm vụ của quốc gia, chứ không phải coi đây là nhiệm vụ của Lạng Sơn”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành các nội dung điều chỉnh quy hoạch liên quan, đồng thời thúc đẩy đầu tư hạ tầng, chuẩn bị điều kiện kết nối và vận hành cửa khẩu thông minh.

Trong phối hợp với phía Trung Quốc, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ và xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh; tổ chức thử nghiệm phương tiện vận chuyển hàng hóa tự hành AGV (xe dẫn hướng tự động) và IGV (xe dẫn hướng thông minh) tại hai tuyến đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Cụ thể, tại khu vực mốc 1088/2-1089, hai bên đã thử nghiệm thành công xe AGV thông quan ban đêm, sau đó tiếp tục thử nghiệm vận hành ban ngày. Quá trình thử nghiệm AGV đã vận chuyển an toàn 71 chuyến hàng từ Pò Chài (Trung Quốc) về bãi xe Bảo Nguyên (Việt Nam). Tại khu vực mốc 1119-1120, hai bên đã thử nghiệm thành công 3 xe IGV vào ngày 12/2/2026.

Về hạ tầng, tại khu vực mốc 1119-1120, việc mở rộng đường chuyên dụng từ 4 lên 6 làn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2025; giai đoạn mở rộng từ 6 lên 14 làn đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Tỉnh cam kết hoàn thành phần đường thuộc trách nhiệm địa phương trong tháng 10/2026.

Tuy nhiên, để vận hành cửa khẩu thông minh, khu vực này còn cần hệ thống bến bãi, thiết bị bốc xếp container tự động do doanh nghiệp đầu tư. Dự án ngoài ngân sách hiện mới triển khai san gạt mặt bằng, tiến độ chậm do những khó khăn trước đó trong lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện thủ tục đất đai.

Tại khu vực mốc 1088/2-1089, dự án mở rộng đường chuyên dụng, trong đó có hạng mục cầu, cũng đang chậm tiến độ. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhận trách nhiệm khi tiến độ triển khai các công trình hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu của Đề án, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Về cơ sở pháp lý, tỉnh cho biết việc Chính phủ ban hành Nghị định số 236/2026/NĐ-CP và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2026/TT-BTC đã tạo cơ sở quan trọng để triển khai Đề án. Những khó khăn hiện nay chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn áp dụng quy định, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật, hạ tầng công nghệ và tổ chức vận hành mô hình mới.

Cụ thể là các quy định về vận hành xe không người lái qua biên giới, đăng ký, cấp phép lưu hành, chứng nhận an toàn kỹ thuật, giám sát và xử lý sự cố chưa được hoàn thiện đầy đủ.

Cùng với đó, việc kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp hai nước vẫn cần tiếp tục thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật, phương thức kết nối, quản lý, khai thác và bảo vệ dữ liệu.

Lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Các bộ, ngành sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành khẳng định sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án.

Về cơ sở pháp lý, Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng đề nghị địa phương xác định cụ thể những quy định còn vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp. Đối với phương tiện AGV, IGV, các bộ đề xuất những hướng xử lý liên quan đến quy định chuyên ngành và phạm vi áp dụng Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Trung Quốc năm 1994, đồng thời tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc để làm rõ các vấn đề liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết các điều kiện pháp lý, nhân lực trong lĩnh vực hải quan đã được chuẩn bị. Bộ cũng có phương án kết nối, trao đổi dữ liệu với phía Trung Quốc và bố trí thiết bị kiểm tra, giám sát hàng hóa, sẵn sàng phục vụ hoạt động của cửa khẩu thông minh.

Bộ Quốc phòng đã hoàn thành việc bố trí lực lượng, phương tiện theo nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng tỉnh Lạng Sơn cần rà soát lại toàn diện quá trình triển khai Đề án, nhất là việc phân định rõ các nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và những khó khăn, vướng mắc thực tế.

Đại diện Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan khẳng định tiếp tục phối hợp, hướng dẫn địa phương hoàn thiện các điều kiện về cấp phép hoạt động phương tiện thông minh, an ninh mạng, tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối hệ thống.

Đại diện các bộ, ngành cũng đề nghị Lạng Sơn xây dựng tiến độ tổng thể theo từng hạng mục, xác định rõ những công việc trọng tâm, các điểm nghẽn và thời hạn hoàn thành.

Đồng thời nghiên cứu thành lập tổ công tác liên ngành để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Theo đó, cần xác định rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, những công việc còn tồn đọng, nguyên nhân vướng mắc và trách nhiệm xử lý của từng cơ quan, đơn vị.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành nào cần được trao đổi, giải quyết trực tiếp với bộ, ngành đó, tránh tình trạng kiến nghị chung chung, kéo dài thời gian thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong quý I/2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Lạng Sơn phải phát huy vai trò chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc triển khai cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các cam kết hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Do đó, các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, trên cơ sở kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn và các nội dung đã trao đổi tại cuộc họp, khẩn trương có văn bản chính thức trả lời, hướng dẫn địa phương, bảo đảm rõ nội dung, trách nhiệm và phương án thực hiện.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh Lạng Sơn chủ động tổng hợp, đề xuất với các bộ, ngành liên quan để xem xét, xử lý. Riêng những khó khăn về nguồn lực đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh có kiến nghị cụ thể gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Phó Thủ tướng Thường trực đồng ý thành lập tổ công tác liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn làm tổ trưởng, với sự tham gia của cán bộ cấp vụ, cục thuộc các bộ, ngành liên quan; yêu cầu hoàn thành việc thành lập tổ công tác trước ngày 25/10/2026.

Về tiến độ, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong quý I/2027.

Chính phủ và các bộ, ngành sẽ hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ, song địa phương phải phát huy vai trò chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và kết quả cụ thể.