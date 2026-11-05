Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 60 xã, phường trên toàn tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cùng các thành viên Tổ công tác 751.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 60 xã, phường trên toàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về Hệ thống 751, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

Theo Kế hoạch số 311/KH-UBND của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 151 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, được phân định rõ thành 4 nhóm chính: nhóm 50 dự án đã được tháo gỡ; nhóm 26 dự án được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho chủ trương tháo gỡ; nhóm 13 dự án đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16; nhóm 62 dự án cần tiếp tục rà soát, đề xuất phương án xử lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu ý kiến.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu ý kiến.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu ý kiến.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 31/10/2026, đã có 77/151 dự án được tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và triển khai các bước tiếp theo. Cụ thể: 30 dự án đã chấm dứt hoạt động để thu hồi tài nguyên đất đai; 20 dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư; 13 dự án được phép tiếp tục thực hiện nhờ áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16; cùng một số dự án thuộc diện vướng giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư công, đất quốc phòng... Đối với các dự án còn lại, các sở, ngành, địa phương đang bám sát tiến độ để tiếp tục tham mưu phương án giải quyết dứt điểm.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương tập trung làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể đối với từng dự án. Đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm tránh kéo dài thời gian hoặc phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Tiến độ giải quyết các dự án hiện nay đang có chiều hướng chững lại, chưa đáp ứng yêu cầu thời gian đề ra, khối lượng công việc lớn đang có xu hướng dồn ứ. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong phân loại và xử lý vướng mắc.

Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, hướng tới kết quả thực chất trong tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài, coi đây là đòn bẩy quan trọng để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan khẩn trương phân loại, hoàn thiện các thủ tục pháp lý; tập trung vào các nút thắt về điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, cho thuê đất và nghĩa vụ tài chính.

Chủ động làm việc với Bộ Tài chính để đưa ra khỏi Hệ thống 751 đối với các dự án đủ điều kiện. Hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định đối với các nhóm dự án theo đúng quy chế.

Đối với các dự án áp dụng theo Nghị quyết số 29/2026/QH16, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương rà soát, áp dụng đúng quy trình để đẩy nhanh tốc độ giải quyết. Đối với các dự án chậm trễ hoặc không đủ điều kiện tiếp tục triển khai, cần kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đối với nhóm dự án vướng mắc liên quan đến bản án, kết luận thanh tra, các sở, ngành, địa phương phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ, đánh giá cụ thể khả năng khôi phục hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định.

Đối với các dự án đầu tư bị đình chỉ hoặc chấm dứt, cần khẩn trương rà soát lại quy hoạch, nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư để có phương án xử lý dứt điểm, tránh kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và nhấn mạnh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân công là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng tuần, các cơ quan chức năng phải cập nhật tiến độ chi tiết, kịp thời tham mưu, xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh, tuyệt đối không để ách tắc kéo dài ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sự phát triển chung của tỉnh.