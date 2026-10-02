Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Dự cuộc làm việc có Tổ phó, các thành viên Tổ công tác số 4 của UBND tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan. Cuộc làm việc được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu UBND các phường Thảo Nguyên, Vân Sơn, Mộc Châu và xã Bắc Yên.

Cuộc làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng, giao thông, xây dựng, khu đô thị.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu rà soát tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hồ sơ pháp lý, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện hợp đồng, nghĩa vụ nhà ở xã hội và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một số dự án cần điều chỉnh, bổ sung hợp đồng và phụ lục hợp đồng về quy mô, thời gian thực hiện, hạng mục công trình, nghĩa vụ của nhà đầu tư và trách nhiệm các bên, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quy định pháp luật và thực tế triển khai.

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai và những khó khăn, vướng mắc của các dự án.

Đại diện UBND phường Chiềng An báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn.

Việc điều chỉnh tiến độ dự án được xem xét trên cơ sở tình hình thực tế về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, thực hiện các nghĩa vụ liên quan và khả năng triển khai của nhà đầu tư. Việc gia hạn phải gắn với kế hoạch cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý nếu tiếp tục chậm tiến độ. Đồng thời, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội, điều kiện phân lô bán nền, bàn giao đất, cấp quyền sử dụng đất và các nghĩa vụ liên quan của nhà đầu tư.

Đại diện Công ty CP NTF Hoàng Phát phát biểu tại cuộc làm việc.

Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu đã trao đổi, thống nhất hướng xử lý những nội dung chưa đồng bộ giữa hồ sơ pháp lý, quy hoạch và hợp đồng dự án; yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tham mưu giải quyết từng khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tổ công tác số 4, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất, thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội và điều chỉnh tiến độ dự án. Các sở, ngành chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phục vụ kiểm toán và báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 10. Tổ công tác tiếp tục kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.