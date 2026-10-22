Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, công thương

Dự cuộc họp có các thành viên và tổ giúp việc Tổ công tác số 02. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới một số xã, phường, đơn vị liên quan.

Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, công thương.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực Tổ công tác số 02, đến ngày 19/10/2026, đã xử lý, giải quyết xong 18/38 dự án sử dụng vốn tư nhân và dự án sử dụng vốn nhà nước. Trong đó, đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 4/4 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; xử lý, tháo gỡ khó khăn 14/34 dự án sử dụng vốn tư nhân, gồm: 8 dự án đã bị chấm dứt hoạt động, 6 dự án đã được tháo gỡ xong vướng mắc; các dự án còn lại đang tập trung giải quyết.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác tập trung rà soát tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và phương án xử lý đối với các dự án thuộc danh mục theo dõi. Đồng thời, trao đổi các nội dung tập trung vào tiến độ thực hiện, thủ tục đầu tư, đất đai và những vấn đề liên quan, làm cơ sở xác định hướng giải quyết đối với từng dự án.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị Tổ công tác số 02 tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án có khả năng triển khai. Đối với các dự án đã tháo gỡ được vướng mắc, giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện các nội dung, thủ tục liên quan, đưa ra khỏi danh mục theo dõi, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với các dự án không còn khả năng triển khai, đồng chí yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý để chấm dứt hoạt động theo quy định, thực hiện thu hồi đất, không để các dự án tồn đọng, kéo dài...