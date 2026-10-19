Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác và các sở ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tổ công tác 03 được giao tháo gỡ 6 dự án, đã xử lý xong vướng mắc đối với 3/6 dự án. Đối với 3 dự án còn vướng mắc, do Bộ CHQS tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư gồm: Dự án đường giao thông Nậm Lầu - Nậm Ty; Chiềng Nơi - Nậm Ty; Sông Mã - Sốp Cộp - Púng Bánh. Hiện chủ đầu tư (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ theo đề nghị của Sở Tài chính, đôn đốc các nhà thầu, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kho bạc nhà nước khu vực X và Sở Xây dựng đã có Công văn và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu dự án tương tự; Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu hồ sơ để thẩm tra theo đúng quy định...

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Tổ công tác, các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, đối chiếu số liệu tài chính của 3 dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư, bảo đảm minh bạch, đầy đủ căn cứ pháp lý. Trong đó, làm rõ tổng mức đầu tư được phê duyệt, các khoản chi phí đã thanh toán, chi phí nhà thầu đề xuất và những nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm toán, làm cơ sở đề xuất phương án xử lý theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính hoàn thiện phương án chốt số liệu, chuẩn bị báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương. Sở Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu phương án xử lý; Kho bạc Nhà nước phối hợp xác nhận, đối chiếu số liệu và hoàn thiện hồ sơ. Các thành viên Tổ công tác chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến chuyên môn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đúng quy định.