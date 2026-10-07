Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án lĩnh vực Công Thương

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 517/TB-VPCP ngày 7/10/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại Hội nghị Ban chỉ đạo công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng (lần thứ nhất).

Thông báo số 517/TB-VPCP nêu nhiều vấn đề, trong đó có: Các dự án trọng điểm trong lĩnh vực Công Thương và Xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển trong giai đoạn tới; đây là 02 lĩnh vực có tính chất quyết định, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Các dự án trọng điểm trong lĩnh vực Công Thương và Xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng. Ảnh minh họa

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực lớn để triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan đã có nhiều nỗ lực trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng. Một số dự án đã có chuyển biến tích cực, từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, góp phần tăng cường năng lực sản xuất, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kết cấu hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, qua báo cáo của các bộ, cơ quan cho thấy vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ: (i) một số khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là về thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), vật liệu xây dựng, năng lực thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan; (ii) tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2026 của các dự án trọng điểm ngành xây dựng, giao thông chậm so với mức trung bình của cả nước; (iii) tiến độ triển khai một số dự án vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra; (iv) thủ tục giao đất, cho thuê đất ở địa phương còn vướng mắc, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông…

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng.

Để khắc phục những tồn tại trên, Phó Thủ tướng giao Ban chỉ đạo công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng (Ban Chỉ đạo) thực hiện 5 yêu cầu sau:

Thứ nhất, Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư; không thay thế trách nhiệm của người đứng đầu. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương nào thì bộ, ngành, địa phương đó phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Thứ hai, phương thức làm việc thực chất, hiệu quả; tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, liên ngành, liên địa phương, những nội dung còn có ý kiến khác nhau, những điểm nghẽn cần tháo gỡ vượt thẩm quyền các bộ, ngành, địa phương.

Thứ ba, tăng cường phối hợp liên ngành; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, bảo đảm các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Mục tiêu cuối cùng là công việc phải chuyển biến, dự án phải có tiến độ, điểm nghẽn phải được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư các dự án được tăng cường; lưu ý tuyệt đối không vì tiến độ mà ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật tiến độ; từng bước hình thành hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cảnh báo những dự án có nguy cơ chậm tiến độ thực hiện, giải ngân; đồng thời tham mưu xử lý ngay những vấn đề phát sinh, không chờ đến kỳ họp mới báo cáo.

Thứ năm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, đồng thời biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền kiện toàn Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2026.

Tháo gỡ khó khăn các công trình, dự án lĩnh vực Công Thương

Đối với các công trình, dự án lĩnh vực Công Thương, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực Công Thương lập kế hoạch triển khai chi tiết, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt, trong đó xác định rõ mốc tiến độ, thời gian hoàn thành, xác định "ma trận" trách nhiệm của bộ, cơ quan, các chủ thể tham gia bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và cam kết bằng văn bản, gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, theo dõi, giám sát. Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện theo cam kết, trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất phương án giải quyết.

Thông báo nêu nội dung yêu cầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án có vai trò quyết định đối với cân đối cung cầu điện và an ninh năng lượng quốc gia giai đoạn 2028-2030. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính với vai trò đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện vốn tại Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án có vai trò quyết định đối với cân đối cung cầu điện và an ninh năng lượng quốc gia giai đoạn 2028-2030.

Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối, tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực Công Thương; phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng chỉ đạo trong quý IV/2026, hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII. Phó Thủ tướng yêu cầu đối với các dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư: Đề nghị các địa phương triển khai ngay lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện trong Quy hoạch, Kế hoạch điện VIII chưa có nhà đầu tư như các Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn, Long Sơn…; hoàn thành trong quý IV/2026.

Đối với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư như: các nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, Thái Bình, Công Thanh, Quảng Trạch II, Hải Lăng giai đoạn 1, BOT Sơn Mỹ I, BOT Sơn Mỹ II, Bạc Liêu, Long An I, Ô Môn II, III, IV, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Xử lý nghiêm theo quy định đối với chủ đầu tư các dự án chậm trễ, không triển khai theo chủ trương đầu tư được duyệt, trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực để triển khai dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ theo Quy hoạch được duyệt, chủ động có phương án thay thế nhà đầu tư khác thực hiện dự án theo thẩm quyền.

Đối với dự án đang triển khai, các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư dự án lập kế hoạch triển khai chi tiết, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt, huy động tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mục tiêu đầu tư như đã cam kết.

Ngoài ra, trong lĩnh vực xây dựng, Phó Thủ tướng chỉ đạo tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư một số tuyến đường cao tốc; xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng; bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án; phải đảm bảo tiến độ, chất lượng đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026; đảm bảo các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.