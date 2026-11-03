Tháo gỡ khó khăn về nguồn đá phục vụ Dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Dự án thành phần 1 đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục.

Dự án thành phần 1 có điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (Km0+000), thuộc phường Mỹ Trà, điểm cuối tại Km16+000, thuộc địa bàn xã Mỹ Hiệp.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Dự án tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Dự án xây dựng 19 cầu trên tuyến, gồm: 17 cầu trên tuyến cao tốc và 2 cầu thuộc nhánh nút giao.

Ngoài ra, dự án xây dựng hệ thống đường gom dân sinh dài khoảng 23,052 km, cùng 23 cống thoát nước ngang trên tuyến chính và các nhánh nút giao, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước và phù hợp với hệ thống thủy lợi hiện hữu.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 9-2026, công trình gặp khó khăn về nguồn cung đá xây dựng. Nhà thầu phải tìm mua vật liệu từ các nguồn bên ngoài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Hiện tiến độ dự án đạt trên 82%.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hoàng Khuyên, đến nay, khó khăn về nguồn vật liệu cơ bản cho dự án đã được tháo gỡ. Tỉnh An Giang đã thống nhất cho phép khai thác khoảng 267.000 m³ đá theo cơ chế đặc thù để phục vụ dự án.

Hiện các nhà thầu vẫn đang lấy nguồn đá còn lại. Riêng nguồn đá chính, các đơn vị liên quan đang triển khai thủ tục và tổ chức khai thác, dự kiến sớm bổ sung nguồn vật liệu cho công trình.

Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, bao gồm 2 dự án thành phần. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2027. Dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 có chiều dài khoảng 11,45 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng.