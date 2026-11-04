Tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng, ổn định nguồn lao động cho Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường chủ trì cuộc họp.

Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam hoạt động tại Khu công nghiệp Phú Hà. Thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tích cực đồng hành với doanh nghiệp trong việc kết nối cung cầu, hỗ trợ tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, hiện nay, công ty đang đối mặt với tình trạng biến động về lao động (chủ yếu là do công nhân nhảy việc), ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất và tiến độ đầu tư.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, từ nay đến tháng 1/2027, công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm 5.000 lao động, trong đó có 100 kỹ thuật viên.

Tại cuộc họp, đại diện các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ đã phân tích những nguyên nhân dẫn đến tình trạng biến động lao động, trong đó có các vấn đề liên quan đến chế độ đãi ngộ, chính sách đối với người lao động, công tác quản lý và hiệu quả phối hợp với các đơn vị cung ứng nhân lực.

Khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường đề nghị Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam chủ động cung cấp đầy đủ thông tin tuyển dụng để đẩy mạnh kết nối qua các kênh thông tin việc làm, hệ thống truyền thông và các phiên giao dịch việc làm.

Lãnh đạo Sở Nội vụ giao Trung tâm Dịch vụ việc làm chia sẻ thông tin về nguồn lao động đang có nhu cầu tìm việc. Đồng thời, tăng cường kết nối, đôn đốc các đơn vị có chức năng cung ứng lao động chủ động phối hợp với Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam trong việc xây dựng kế hoạch, lộ trình tuyển dụng theo nhu cầu thực tế.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị bên cạnh giải pháp hỗ trợ kết nối, doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến chế độ, chính sách đãi ngộ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để hạn chế tình trạng nghỉ việc, nhảy việc. Đó là giải pháp cốt lõi để không chỉ giải quyết nhu cầu tuyển dụng trước mắt mà còn từng bước ổn định nguồn nhân lực, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.