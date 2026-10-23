Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) cho biết, thời gian qua, Sở VH,TT&DL tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I (từ năm 2026 đến năm 2030) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế đang gặp một số vướng mắc. Cụ thể, sau khi ban hành Nghị định số 387 /2026/NĐ-CP ngày 12-10-2026 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung, cơ chế và chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (gọi tắt là Nghị định số 387), một số căn cứ pháp lý cũ bị thay thế và chưa có hướng dẫn triển khai chi tiết Nghị định số 387. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, phạm vi áp dụng quy định chuyển tiếp và cơ chế tài chính áp dụng cho các nhiệm vụ, dự án.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VH,TT&DL và lãnh đạo các ban, ngành tỉnh thảo luận một số điểm vướng, bàn giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu, Sở VH,TT&DL tiếp tục rà soát Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31-12-2025 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đối chiếu với Nghị định số 387. Đồng thời, nghiên cứu thật kỹ Nghị định số 387, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I (từ năm 2026 đến năm 2030) theo Nghị định số 387, làm cơ sở để các ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.