Đồng chí Tô Đức, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế), phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 116.534 người khuyết tật, chiếm khoảng 2,71% dân số. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành 5 nghị quyết của HĐND tỉnh và 126 văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về người khuyết tật. Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh được kiện toàn với 15 thành viên; 166/166 xã, phường đã thành lập, kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã.

Đến nay, toàn tỉnh có 108.178 người được cấp giấy xác nhận khuyết tật; 97.579 người được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, trong đó có 78.595 người khuyết tật nặng và 18.984 người khuyết tật đặc biệt nặng. Ngoài ra, 19.319 hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí; 100% người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tổng kinh phí chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho người khuyết tật khoảng 1.032 tỷ đồng/năm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Trần Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với chính sách trợ cấp, công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục, đào tạo nghề và tạo việc làm được quan tâm. Hằng năm, các cơ sở y tế công lập khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho khoảng 100.000 lượt người khuyết tật; tỷ lệ tiếp cận dịch vụ y tế đạt 94%. Toàn tỉnh có 7.048 học sinh khuyết tật theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó 6.865 em học hòa nhập. Giai đoạn 2021-2026, tỉnh huy động trên 11 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Sở Y tế kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực để nâng cao chất lượng các dịch vụ trợ giúp người khuyết tật.

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra tập trung trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; việc bố trí nguồn lực, phối hợp liên ngành và triển khai các chương trình trợ giúp người khuyết tật.

Đại diện các sở, ngành cũng làm rõ những khó khăn trong thực hiện chính sách tại cơ sở, nhất là việc xác định mức độ khuyết tật, chăm sóc, phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và bảo đảm khả năng tiếp cận các công trình công cộng.

Kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Tô Đức ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Thanh Hóa đạt được trong công tác người khuyết tật. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, nhất là trong quản lý, giám sát các cơ sở trợ giúp xã hội và chăm lo cho người khuyết tật.

Đồng thời, trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, làm cơ sở đề xuất Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách, huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả trợ giúp người khuyết tật trong giai đoạn 2026-2030.