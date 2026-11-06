Tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

10 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 38 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và vật liệu san lấp còn hiệu lực, tổng công suất được cấp phép hơn 4 triệu m³/năm. Sản lượng khai thác đá xây dựng đạt gần 828 nghìn m³ nguyên khối, cát, sỏi đạt hơn 274 nghìn m³, đất san lấp đạt hơn 91 nghìn m³. Tuy nhiên, hoạt động khai thác tại một số mỏ chưa đạt công suất được cấp phép; một số mỏ chưa thể đưa vào khai thác do vướng mắc về thủ tục đất đai, lâm nghiệp, môi trường và các điều kiện liên quan.

Đại diện doanh nghiệp khai thác mỏ khoáng sản phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi về tình hình khai thác, chế biến, tiêu thụ và khả năng cung ứng vật liệu trong 2 tháng cuối năm. Đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, nhất là việc hoàn thiện thủ tục đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát, điều chỉnh khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; thủ tục nâng công suất, mở rộng diện tích khai thác.

Đại diện các sở, ngành trao đổi, giải đáp các kiến nghị, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ khó khăn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Sở Công thương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Giám đốc Sở Công thương Lê Văn Định phát biểu kết luận buổi làm việc.

Giám đốc Sở Công thương Lê Văn Định đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã đang được cấp phép khai thác khoáng sản nghiên cứu phương án nâng công suất, mở rộng diện tích khai thác. Đối với các mỏ có quy mô, diện tích khai thác nhỏ, cần rà soát khu vực lân cận, cân đối các điều kiện để nghiên cứu phương án mở rộng theo quy định, góp phần nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm nguồn cung vật liệu. Trong 2 tháng cuối năm, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng; tăng cường phối hợp trong khai thác, chế biến, sản xuất các sản phẩm sau khai thác, đáp ứng nhu cầu thi công các công trình, dự án của tỉnh, đặc biệt là các công trình trọng điểm, trường học, điểm trường, không để xảy ra tình trạng thiếu vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nâng cao năng lực khai thác, chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình, dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.