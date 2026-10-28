Tháo gỡ khó khăn trong cung ứng điện và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh

Hội nghị về cung ứng điện, đầu tư xây dựng lưới điện, phát triển và giải tỏa nguồn điện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Giai đoạn 2021-2025, công suất cực đại của tỉnh tăng từ 193,1 MW lên 272,8 MW, bình quân khoảng 9%/năm; sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân 8,36%/năm. Năm 2026, sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt hơn 1 tỷ kWh; công suất cực đại dự báo đạt 470,2 MW vào năm 2030. Nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, trong khi một số đường dây, trạm biến áp có nguy cơ quá tải, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp hạ tầng lưới điện và nâng cao khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ đầu tư các công trình điện; phương án nâng công suất các trạm biến áp, xây dựng đường dây mới; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời, đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa ngành Điện, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trong điều độ, huy động nguồn điện, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống, hạn chế nguy cơ quá tải.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia xem xét tăng cường huy động công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế giá điện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư lưới điện, bảo đảm phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện. Đề nghị các chủ đầu tư nhà máy thủy điện cam kết tiến độ triển khai dự án, nâng cao trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Sơn La mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của ngành Điện trong định hướng xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng của khu vực Tây Bắc. Trong đó, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khai thác các nhà máy thủy điện hiện có; tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế về năng lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn điện gắn với đầu tư lưới điện đồng bộ. Đề nghị Công ty Điện lực Sơn La nâng cao chất lượng quản lý, vận hành, chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định. Các chủ đầu tư nhà máy thủy điện tăng cường phối hợp với ngành Điện trong dự báo nguồn nước, điều độ và huy động công suất. Các đơn vị liên quan xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ thực hiện; phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn điện trên địa bàn tỉnh.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội nghị.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng giấy khen cho 10 chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện.

Nhân dịp này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng giấy khen cho 10 đơn vị chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong phối hợp quản lý, vận hành, góp phần bảo đảm cung cấp điện năm 2026.