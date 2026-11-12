Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án

Tại buổi làm việc, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và dự án Khu tái định cư Hải An đã báo cáo kết quả triển khai các dự án; các mốc tiến độ cam kết hoàn thành vào ngày 30/11 và ngày 31/12 đối với dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Mỹ Thủy báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: V.A

Theo đó, hiện dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB 191,75ha/322,2ha với tổng kinh phí gần 199 tỉ đồng và đang gấp rút thực hiện phần còn lại với quyết tâm cao nhất.

Dự án xây dựng Khu tái định cư Hải An-giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh làm chủ đầu tư, tổng diện tích đầu tư 43,6ha, quy mô 222 lô tái định cư, tổng mức đầu tư 268,868 tỉ đồng; phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, giai đoạn 2021-2025 (có 86 lô đất ở) và giai đoạn sau năm 2025 (có 136 lô đất ở).

Hiện, công tác GPMB chưa hoàn thành theo mốc trước ngày 30/10 và có 5 hộ chưa thống nhất nguồn gốc đất để đền bù, chưa hoàn thiện thẩm định và đang chờ ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hiện còn 8 trường hợp (2 hộ, 6 tổ chức tín ngưỡng) đang được các tổ công tác, ngành chức năng hoàn thành đo đạc, kiểm đếm; 32 thửa đất xã quản lý đang hoàn thiện hồ sơ thu hồi nên chưa hoàn thành GPMB theo mốc chỉ đạo…

Người dân xã Mỹ Thủy kiến nghị về việc đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án - Ảnh: V.A

Trước kiến nghị của người dân về mức đền bù chưa thỏa đáng, việc kiểm đếm đo đạc không đúng thực tế, các địa phương, đơn vị cũng đã giải thích cụ thể, nêu các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, đồng thời kiến nghị đề xuất giải pháp tháo gỡ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác GPMB các dự án, bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: V.A

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, chính quyền địa phương và yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để thực hiện có hiệu quả công tác đền bù, GPMB. Chính quyền địa phương, các ban, ngành chức năng cùng với người dân cần hiểu đúng, đủ, phối hợp giải quyết hài hòa, thỏa đáng và đúng quy định của pháp luật.

Sau buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các hộ gia đình chưa thống nhất mức đền bù để GPMB cần đề xuất phương án cụ thể. Các ngành nắm bắt và hoàn thiện hồ sơ để xã có cơ sở giải quyết trên quan điểm vận dụng tối đa mọi nguồn lực nhằm tháo gỡ khó khăn. Lãnh đạo tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện nhằm giải quyết đúng chế độ cho người dân, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.