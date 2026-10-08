Tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số cấp xã

Trước thực tế đó, các địa phương đang chủ động huy động nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ngay từ cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Khánh hỗ trợ người dân tra cứu, sử dụng dịch vụ hành chính.

Để từng bước khắc phục khó khăn trong chuyển đổi số, các địa phương, đơn vị đã chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Đơn cử như tại xã Đại Phúc, nhằm hỗ trợ các thôn, khu dân cư triển khai chuyển đổi số, địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa, trang bị 26 máy tính cho 26 trưởng thôn phục vụ công việc tại cơ sở.

Bên cạnh đó, xã triển khai ứng dụng nền tảng số Tami trong các nhà trường, góp phần xây dựng môi trường làm việc số, từng bước thay thế các hình thức liên lạc truyền thống.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc, cho biết: Địa phương đang tiếp tục tận dụng tối đa các nguồn lực, triển khai giải pháp nhằm tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong chuyển đổi số. Bên cạnh đầu tư thiết bị, xã sẽ tiếp tục bố trí cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, kỹ năng công nghệ thông tin về làm việc tại cơ sở, qua đó, nâng cao chất lượng chuyển đổi số trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Trung Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh, để tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong chuyển đổi số ở cấp xã một cách thực chất, trên cơ sở kinh phí được cấp và nguồn lực xã hội hóa, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác này.

Về nhân lực, xã tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu dân cư.

Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ số tại xã Tân Khánh.

Cùng với nỗ lực của từng địa phương, toàn tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, xây dựng các nền tảng dùng chung, phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

Các xã, phường tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nòng cốt, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác chuyển đổi số, hiện nay, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát triển mới 381 trạm BTS, gồm 184 trạm 4G và 197 trạm 5G. Đến nay, toàn tỉnh có 3.529 vị trí phát sóng với tổng số 6.457 trạm BTS, bảo đảm phủ sóng di động đến 100% thôn, tổ dân phố; tỷ lệ phủ sóng đạt 99,8% dân số.

Trong đó, ước khoảng 84% dân số được phủ sóng 5G, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số...

Những giải pháp đồng bộ từ đầu tư hạ tầng, trang thiết bị đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang từng bước tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số cấp xã. Đây là cơ sở để các địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.