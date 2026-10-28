Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyến Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) toàn vùng tăng 9,43%, cao hơn mức tăng chung cả nước (9,01%), đóng góp khoảng 0,8 điểm % vào tăng trưởng chung. Công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu, tăng 13,03%, đóng góp khoảng 57% mức tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn vùng đạt khoảng 173,67 tỷ USD, tăng khoảng 79% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 9,68 tỷ USD, chiếm 19,2% cả nước. Thu ngân sách nhà nước 120,5 nghìn tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán.

Về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh trong vùng kiện toàn bộ máy, bố trí trụ sở, bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công và bố trí kinh phí vận hành, bảo đảm hoạt động thông suốt. An sinh xã hội được bảo đảm, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành; các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới được tích cực triển khai.

Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các địa phương chưa đồng đều, động lực chủ yếu tập trung tại Thái Nguyên (dẫn đầu vùng với mức tăng GRDP 11,24%, đứng thứ 6 cả nước); tiếp đến là Phú Thọ tăng 10,01%, Điện Biên tăng 9,81%, Lai Châu tăng 9,62%...; tăng trưởng cả năm của vùng ước đạt khoảng 9,4%. Hạ tầng giao thông, chất lượng nhân lực, môi trường đầu tư còn hạn chế; giải ngân vốn ngân sách trung ương mới đạt 39,4%.

Tại Cao Bằng, GRDP 9 tháng tăng 7,96%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,5%. Đến ngày 30/9, giải ngân vốn ngân sách trung ương đạt 12,7%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%, tỉnh phấn đấu tăng trưởng quý IV đạt 14,86%. Tuy còn khó khăn, song tỉnh xác định không bàn lùi, tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất. Tỉnh đã điều chỉnh, cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng đến từng ngành, sản phẩm, dịch vụ; điều hành trên cơ sở dữ liệu, kiểm điểm tiến độ hằng tuần, kịp thời xác định nguyên nhân và có giải pháp bù đắp các chỉ tiêu còn thiếu hụt. Hai tháng cuối năm, tỉnh tập trung khai thác dư địa sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy thương mại, dịch vụ; quyết tâm hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách được giao.

Về đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị để khởi công tuyến cao tốc Thái Nguyên - Cao Bằng, dự kiến vào ngày 19/12; hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt dự án và phân bổ hơn 1.300 tỷ đồng còn lại cho các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2. Tỉnh phấn đấu giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn vào hết tháng 12/2026 và 100% vào hết tháng 1/2027. Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng, chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp chế biến, chế tạo và nông nghiệp công nghệ cao, tạo thêm động lực tăng trưởng. Tỉnh kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành bố trí vốn cho Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo diện dự án chuyển tiếp ngoài định mức, bảo đảm nguồn lực hoàn thành tuyến đến cửa khẩu Trà Lĩnh, phát huy tiềm năng kinh tế cửa khẩu, đồng thời dành nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh; đồng thời chỉ rõ, tăng trưởng của vùng chưa đạt kịch bản, còn phân hóa giữa các địa phương; việc đổi mới động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Giải ngân vốn ODA, vốn khoa học, công nghệ và các dự án trọng điểm liên vùng còn thấp; năng lực cán bộ cấp xã, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện phân cấp, phân quyền vẫn còn hạn chế.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương triển khai nghiêm các nghị quyết của Đảng, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số; rà soát kịch bản đến từng ngành, địa bàn, dự án, sản phẩm, giao nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”. Lượng hóa giá trị cần tăng thêm, xác định nguồn bù đắp chỉ tiêu thiếu hụt, theo dõi hằng ngày, đánh giá hằng tuần; thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm đời sống nhân dân.

Các tỉnh phát huy liên kết vùng, làm mới động lực truyền thống, thúc đẩy tăng trưởng xanh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu đề án chung về lĩnh vực này cho vùng đến năm 2030. Tập trung xử lý dự án tồn đọng; khai thác lợi thế cửa khẩu, logistics, du lịch, công nghiệp, năng lượng; thu hút đầu tư nước ngoài gắn với công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhân lực và liên kết doanh nghiệp trong nước.

Về đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch; tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, nhân công, thủ tục, đặc biệt đối với vốn ODA và các dự án trọng điểm liên vùng. Hoàn thành thủ tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch, kịch bản tăng trưởng năm 2027 gắn với giai đoạn 2027 - 2030, triển khai ngay từ đầu năm.

Đối với chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, khẩn trương xây dựng vị trí việc làm, mô tả công việc, khung năng lực phù hợp với phân cấp, chuyển đổi số và đặc điểm địa phương. Rà soát, tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã phân cấp; kiến nghị vướng mắc thể chế phải chỉ rõ văn bản, điều, khoản và thẩm quyền xử lý.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Tài chính tổng hợp, phân loại đầy đủ kiến nghị, giao rõ trách nhiệm giải quyết, trả lời cụ thể nội dung được giải quyết, chưa được giải quyết hoặc cần trình cấp có thẩm quyền. Ưu tiên tham mưu nguồn lực cho các dự án đã có chủ trương.

Các địa phương chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, kết hợp nguồn vốn Trung ương với nguồn lực địa phương để thực hiện dự án; rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính đã được phân cấp, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa tối đa; nội dung còn khó khăn phải đề nghị bộ, ngành hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời; tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển toàn vùng.