Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương

Cùng dự có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong 10 tháng qua, sản xuất công nghiệp và các hoạt động dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,93% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,93%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 144.861 tỷ đồng, tăng 17,2%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 142,71 tỷ USD, bằng 182,96% kế hoạch năm. Quy mô xuất khẩu và nhập khẩu của tỉnh đều đứng thứ 3 cả nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công thương được triển khai đồng bộ. Toàn tỉnh đã thành lập 68 cụm công nghiệp (CCN), trong đó, 32 CCN có doanh nghiệp hoạt động sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 31.000 lao động.

Hệ thống điện vận hành ổn định; điện sản xuất 10 tháng ước đạt 8.734 triệu kWh, bằng 81,98% kế hoạch năm; điện thương phẩm đạt 10.368 triệu kWh, bằng 82,2% kế hoạch. Ngành đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc tiến độ đầu tư 13 công trình lưới điện 110kV, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm, đến nay, Sở Công Thương đã hoàn thành 9/15 nhiệm vụ thuộc chương trình công tác năm 2026; 6 nhiệm vụ đang triển khai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP của Chính phủ, Sở Công Thương đã tiếp nhận toàn bộ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường và 3 nhóm nhiệm vụ về khoáng sản từ Sở Xây dựng.

Hiện nay, Sở đang hoàn thiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, dữ liệu chuyên ngành, tài sản, trang thiết bị; rà soát, kiện toàn quy trình phối hợp, bảo đảm công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện liên tục, hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo kết quả nổi bật trong 10 tháng năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ quý IV/2026; phân tích những khó khăn trong sản xuất, xuất nhập khẩu và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khởi công các CCN và công tác bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý địa chất, khoáng sản.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận những nỗ lực của Sở Công Thương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới tư duy, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; tập trung thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026.

Trong đó, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan cập nhật kịch bản tăng trưởng tháng 11, tháng 12 và cả năm 2026.

Tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quý IV đạt 20,2%; IIP cả năm tăng 26,2%. Lượng hóa đóng góp của từng ngành, doanh nghiệp chủ lực, dự án mới để có phương án bù đắp.

Chủ động làm việc với các doanh nghiệp có sản lượng giảm, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất. Phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, khuyến mại, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại gắn với các hoạt động văn hóa, du lịch cuối năm.

Chú trọng phát triển thương mại, xuất nhập khẩu và hạ tầng logistics theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Phối hợp với Hải quan Phú Thọ theo dõi các doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, mức nhập siêu cao; nắm tình hình sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, tiến độ sản xuất và khả năng xuất khẩu thành phẩm, góp phần giảm nhập siêu; kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng tại hội nghị.

Về phát triển CCN, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN. Phấn đấu đến cuối năm 2026, khởi công 4-6 CCN, thành lập 5-7 CCN đủ điều kiện. Có giải pháp thúc đẩy đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng như tăng cường thu hút và đưa các dự án thứ cấp tại các CCN vào hoạt động. Tập trung phát triển các CCN theo đúng định hướng của Chính phủ, không thành lập mới các CCN đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Bảo đảm cung ứng điện, đẩy nhanh các công trình lưới điện và phát triển năng lượng bền vững. Giao Sở Công Thương phối hợp với các ngành, đơn vị theo dõi sát phụ tải và tình hình vận hành hệ thống điện, bảo đảm cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại kỳ họp cuối năm 2026; triển khai Đề án phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các tòa nhà công sở cấp tỉnh và dự án hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm đô thị; đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý thị trường; bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Quang cảnh hội nghị.

Về chương trình công tác năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Công Thương, ứng dụng chuyển đổi số; giải quyết kịp thời thủ tục, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng cho ý kiến cụ thể đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất của Sở Công Thương.