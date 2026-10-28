Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

9 tháng năm 2026, kinh tế 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc duy trì đà tăng trưởng khá, các chỉ tiêu về tăng trưởng GRDP, xuất nhập khẩu, thu hút FDI, tiến độ thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công đều cao hơn bình quân cả nước.

Trong đó, Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng của vùng, với GRDP tăng 11,24%, đứng thứ 6 cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,2%. Xuất khẩu đạt 30,3 tỷ USD; vốn FDI đăng ký gần 8 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước. Thái Nguyên cũng là địa phương duy nhất trong vùng được dự báo vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2026, với mức tăng ước đạt 11,6%.

Tuy nhiên, qua đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội, nhất là tăng trưởng giữa các địa phương trong vùng còn khá nhiều chênh lệch; 8/9 tỉnh dự kiến chưa đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Hạ tầng kết nối hạn chế, vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và tiến độ dự án tiếp tục cản trở phát triển. Giải ngân vốn ngân sách trung ương toàn vùng mới đạt 39,4%.

Yêu cầu đặt ra từ nay đến cuối năm là các địa phương phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh đầu tư công, nâng cao năng lực thực thi và chuyển nguồn lực đầu tư thành động lực tăng trưởng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành đẩy nhanh các dự án giao thông liên vùng, đảm bảo nguồn điện; xử lý vướng mắc về mặt bằng, vật liệu xây dựng; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ hạ tầng cửa khẩu, logistics. Đồng thời, rà soát, điều chuyển vốn từ dự án chậm triển khai sang dự án có khả năng giải ngân, gắn bố trí nguồn lực với hiệu quả thực hiện.

Đồng chí Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hậu khẳng định, Thái Nguyên quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 tăng từ 11% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh các dự án giao thông, khu, cụm công nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp FDI.

Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo vùng, đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn tại Đại học Thái Nguyên; ưu tiên triển khai Vành đai V; bổ sung nguồn lực cho các dự án phòng, chống lũ sông Cầu và đường hầm kết nối Thái Nguyên – Phú Thọ – Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: từ đầu năm đến nay, 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc đã rất nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, Thái Nguyên và Phú Thọ nổi lên là những động lực tăng trưởng của vùng. Tuy nhiên, với vị trí chiến lược trong phát triển đất nước, khu vực vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng phụ thuộc chủ yếu vào hai cực Phú Thọ, Thái Nguyên và khu vực FDI, trong khi nhiều địa phương còn dựa vào nông nghiệp, khai khoáng, thủy điện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Thời gian còn lại của năm 2026 rất ngắn, do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung rà soát kịch bản tăng trưởng của từng địa phương đối với từng tháng cho từng lĩnh vực, từng dự án, từng sản phẩm cụ thể, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần “6 rõ” kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số toàn vùng.

Cùng với đó, hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên những động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đặc biệt, các địa phương cần tích cực phối hợp đẩy nhanh các dự án trọng điểm, liên kết vùng, nhất là giao thông, logistics, đường sắt, cao tốc và hạ tầng cửa khẩu, tạo không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng. Tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về đất đai, vốn cho các dự án nhằm thúc đẩy phát huy lợi thế riêng có của các địa phương.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị Thái Nguyên duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu quý IV/2026 tăng tối thiểu 10,35%; thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, khắc phục các lĩnh vực tăng trưởng thấp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Tỉnh Thái Nguyên cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi cung ứng FDI, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và kinh tế số; đẩy nhanh hạ tầng kết nối liên vùng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn phân cấp, phân quyền với phân bổ nguồn lực, chuyển đổi số, xử lý tài sản dôi dư và hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị theo đúng tiến độ đề ra.

Đối với kiến nghị của các địa phương, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp phân loại chuyển đến các bộ ngành tham mưu Chính phủ giải quyết trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.