Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng hoạt động của các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, nguồn vốn, đất đai, thuế, thị trường và chuyển đổi số. Đây là những vấn đề ảnh hưởng đến quá trình hoạt động, phát triển của các đơn vị, cần được trao đổi và tìm giải pháp tháo gỡ.

Đại biểu tham dự Hội nghị chuyên đề về tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy hợp tác xã phát triển hiệu quả và bền vững năm 2026.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi chuyên đề về thực trạng canh tác sầu riêng tại các hợp tác xã, nguy cơ tích lũy Cadimi và giải pháp kiểm soát nhằm hướng đến sản xuất, xuất khẩu bền vững. Đại diện doanh nghiệp đã chia sẻ các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã tối ưu chi phí đầu vào, nâng cao năng suất cây trồng.

Tại phần thảo luận, các đại biểu phản ánh những khó khăn từ thực tiễn hoạt động, đồng thời đề xuất giải pháp đối với 7 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: Cơ chế, chính sách hỗ trợ; tín dụng; đất đai; tài chính; nhân lực; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu.

Toàn tỉnh hiện có 553 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, gồm 418 hợp tác xã nông nghiệp, 102 hợp tác xã phi nông nghiệp và 33 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng doanh thu năm 2026 ước đạt trên 4.210 tỷ đồng.

Khu vực kinh tế tập thể góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thông qua hội nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh kịp thời ghi nhận những khó khăn, kiến nghị từ cơ sở, qua đó tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để các hợp tác xã nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.