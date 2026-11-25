Chương trình có sự tham dự của gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, năm 2026, ngành y tế triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh địa bàn và tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Sau khi hợp nhất hệ thống y tế Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành y tế hiện phục vụ hơn 14 triệu dân.

Từ ngày 1/1/2026, 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu được chuyển về trực thuộc UBND cấp xã.

Để tổ chức lại mạng lưới y tế cơ sở, thành phố đã chuyển giao nguồn lực từ 38 trung tâm y tế khu vực cho 168 trạm y tế.

Trong đó, 25 trung tâm không có giường bệnh chấm dứt hoạt động, 13 trung tâm có giường bệnh tiếp tục duy trì chức năng điều trị nội trú.

Thành phố cũng triển khai mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại 83 phường, xã với 226 đội.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng phát biểu tại hội nghị.

Chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026 - 2030 được thực hiện theo hướng mỗi trạm y tế có một bệnh viện đa khoa đồng hành.

Trong đợt đầu, 81 bác sĩ được luân phiên đến làm việc tại 37 trạm y tế, vừa khám, chữa bệnh, vừa đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Về khám sức khỏe toàn dân, đến ngày 23/11/2026, TP.HCM có 9.985.358 người được khám, đạt 78,1% dân số.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; dữ liệu sức khỏe của khoảng 7,6 triệu người được tích lũy trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và hơn 3,5 triệu Sổ sức khỏe điện tử được liên thông trên VNeID.

Tuy nhiên, ngành y tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số trạm y tế; tiến độ khám sức khỏe toàn dân chưa đồng đều, nhất là đối với người lao động.

Cơ chế tài chính, thanh toán bảo hiểm y tế còn bất cập, giá dịch vụ khám, chữa bệnh chưa tính đủ chi phí.

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế.

Năm 2026, mức vượt dự toán chi bảo hiểm y tế khoảng 6.000 tỷ đồng, trong khi một số khoản chi phí tại cơ sở y tế công lập vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thời gian tới, ngành y tế xác định ưu tiên củng cố y tế cơ sở, hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tự chủ và thanh toán bảo hiểm y tế; đồng thời phát triển mạng lưới bệnh viện, tăng cường chuyển giao kỹ thuật và hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung.

Cam kết theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân đánh giá gần 100 ý kiến trực tiếp và gửi về hội nghị thể hiện sự trăn trở, trách nhiệm của đội ngũ y tế đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các kiến nghị tập trung vào 4 nhóm vấn đề: tổ chức bộ máy, biên chế và chính sách đãi ngộ; tự chủ bệnh viện, thanh quyết toán bảo hiểm y tế; đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế; chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe liên tục.

Ông Huỳnh Thanh Nhân nhìn nhận, một số nội dung giải trình của các sở, ngành còn dừng ở việc viện dẫn quy định hoặc ghi nhận để nghiên cứu, chưa đưa ra lộ trình và giải pháp cụ thể.

Trong khi đó, đội ngũ y tế cần những cam kết hành động rõ ràng, có thời hạn thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về nhân lực, Thường trực HĐND Thành phố thống nhất định hướng xây dựng chính sách ưu đãi ở mức cao nhất, bảo đảm không làm suy giảm quyền lợi và thu nhập hiện có của người lao động.

Thành phố sẽ kiến nghị Bộ Y tế sớm hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế tại 168 trạm y tế cấp xã; đồng thời ưu tiên xây dựng chính sách đặc thù cho điều dưỡng lâm sàng, hộ sinh, kỹ thuật viên và nhân viên y tế tại các cơ sở bảo trợ xã hội trong năm 2027.

Đối với tài chính và bảo hiểm y tế, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: “Không thể phó mặc các bệnh viện công lập tự xoay xở khi giá viện phí chưa được tính đúng, tính đủ chi phí thực tế”.

Ông đề nghị Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp Sở Y tế giải quyết các khoản chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn tồn đọng; rà soát những trường hợp xuất toán, từ chối thanh toán và duy trì đối thoại định kỳ với các bệnh viện.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu.

Về đấu thầu, mua sắm y tế, ông khẳng định: “Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì người bệnh là trách nhiệm của lãnh đạo thành phố”. Thường trực HĐND sẽ kiến nghị Trung ương hướng dẫn cụ thể về xử lý biến động thị trường, tháo gỡ tâm lý e ngại, sợ sai trong mua sắm, bảo đảm nguồn cung thuốc và vật tư y tế.

Đối với chuyển đổi số, ngành y tế được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung theo nguyên tắc “một lần nhập liệu, nhiều lần sử dụng”, hạn chế nhập trùng dữ liệu trên nhiều phần mềm.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Kết quả khám sức khỏe toàn dân cần được tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử để trạm y tế theo dõi, quản lý sức khỏe người dân liên tục tại cộng đồng.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân khẳng định, HĐND Thành phố sẽ đồng hành cùng ngành y tế tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và người lao động yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sau hội nghị, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố phối hợp Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố hoàn thành báo cáo tổng hợp trong vòng 7 ngày làm việc, phân loại rõ các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, HĐND và UBND Thành phố.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, UBND Thành phố được đề nghị chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ và Sở Tài chính xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết chuyên đề về chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực y tế; hỗ trợ thu nhập cho nhân viên tại 168 trạm y tế; cơ chế đối với nhân lực y tế tại cơ sở bảo trợ xã hội và bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở y tế.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp, gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét.Đồng thời, HĐND Thành phố đưa việc giải quyết kiến nghị của cử tri ngành y tế vào chương trình giám sát chuyên đề, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố theo dõi tiến độ.