Tháo gỡ khó khăn, tăng nguồn cung vật liệu xây dựng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Đá Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Hiệp hội Đá Thanh Hóa, trong 9 tháng năm 2026, nhu cầu đá xây dựng và cát xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước; nhu cầu đất san lấp tăng khoảng 30%; đá lát vỉa hè, sân vườn tăng khoảng 20%.

Trong khi đó, giá đá xây dựng và đất san lấp tăng khoảng 20%, giá cát xây dựng tăng khoảng 50%, gây áp lực lên chi phí thi công các công trình, dự án.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nguyên nhân chủ yếu là công suất khai thác của các mỏ đá đang hoạt động chưa đáp ứng nhu cầu; nhiều mỏ chưa được xem xét nâng công suất, một số mỏ trúng đấu giá chưa hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác.

Đối với cát xây dựng, số lượng mỏ đang hoạt động còn ít, sản lượng khai thác hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Hưng Nam, Giám đốc Công ty Licogi 13 - Chi nhánh Nghi Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Để tăng nguồn cung, ổn định thị trường trong 3 tháng cuối năm 2026, Hiệp hội Đá Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương nâng công suất đối với các mỏ đủ điều kiện; tạo điều kiện cho doanh nghiệp thăm dò xuống sâu, mở rộng mỏ theo quy định.

Đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục môi trường, đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, rút ngắn thời gian đưa các mỏ đủ điều kiện vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh: Việc chủ động bảo đảm nguồn VLXD không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm mà còn tạo điều kiện ổn định thị trường, hạn chế tình trạng khan hiếm, biến động giá, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Đây cũng là bước đi quan trọng để tỉnh Thanh Hóa thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng lắng nghe, xem xét và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh VLXD trên tinh thần đúng quy định pháp luật, vì lợi ích chung và sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí đề nghị Hiệp hội Đá Thanh Hóa và các doanh nghiệp hội viên nâng cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của tỉnh. Các doanh nghiệp chủ động triển khai các giải pháp tăng sản lượng, bảo đảm nguồn cung, bình ổn về giá VLXD phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tập trung nguồn lực, khai thác hết công suất được cấp phép trong năm; sản xuất các loại vật liệu theo nhu cầu thực tế của thị trường, ưu tiên cung ứng vật liệu cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án đầu tư công; nghiêm cấm để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá, làm khan hiếm thị trường.

Các doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; công khai, minh bạch thông tin giá, bảo đảm giá công bố phù hợp với chủng loại, chất lượng và tình hình cung - cầu thực tế. Những mỏ đủ điều kiện nâng công suất cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định để sớm tăng sản lượng, bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Đối với các sở, ngành liên quan, đề nghị tăng cường phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; thống kê nhu cầu thực tế của từng loại vật liệu, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng; đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đối với các mỏ đủ điều kiện theo quy định. Qua đó, nâng cao năng lực cung ứng vật liệu xây dựng, góp phần ổn định giá cả thị trường, bảo đảm tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.