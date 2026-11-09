Tháo gỡ khó khăn, sớm đưa dự án hoạt động

Khu vực dự án Khu công nghiệp Tân Kiều nằm tại mặt tiền tỉnh lộ nhưng bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí, cỏ mọc um tùm và có nhiều rác thải. (Ảnh: TTXVN)

Tại dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều hiện nay, các khu đất vẫn đang bỏ trống, cỏ dại mọc um tùm sau nhiều năm dự án ngừng triển khai. Nhiều hạng mục, hạ tầng nơi đây được đầu tư nhưng chưa thể đưa vào khai thác.

Nhìn cả khu đất trống rộng lớn bỏ hoang, bà Phạm Cẩm Loan không khỏi tiếc nuối: “Cách đây khoảng 6 năm, thấy dự án khu công nghiệp được triển khai, người dân chúng tôi mừng lắm. Nhưng mấy năm nay dự án ngừng thi công, nhìn cảnh đất đai để trống tôi qua lại thấy rất lãng phí và tiếc nuối, bởi Nhà nước đã tốn nhiều kinh phí đền bù, giải tỏa và đầu tư cơ sở hạ tầng. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm có hướng xử lý, thu hút các doanh nghiệp về thực hiện dự án để chúng tôi có công ăn việc làm, cũng như khung cảnh nơi đây đẹp lên, chứ không hoang như hiện nay”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tháp Mười Trần Nghĩa Phương cho biết: “Hiện nay, khu công nghiệp được giao lại cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Địa phương vẫn hỗ trợ giải tỏa các hộ lấn chiếm khu đất bỏ trống và phối hợp quản lý đất công để Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai các quy trình theo đúng quy định. Xã cũng mong muốn và kiến nghị dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều sớm được đưa vào hoạt động để góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn, đồng thời khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất công của địa phương”.

Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều được phê duyệt quy hoạch từ năm 2016 với quy mô diện tích hơn 148,5ha. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng (gồm các chi phí: Đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng).

Dự án đã được điều chỉnh thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016-2026, gồm hai dự án thành phần, trong đó, dự án thành phần 1, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư khoảng 484,874 tỷ đồng, gồm 5 gói thầu tư vấn và 3 gói thầu xây lắp.

Về tiến độ thực hiện, đến nay dự án đã thi công xong toàn bộ hạng mục xây lắp, chưa đưa vào sử dụng hạng mục nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 do chưa đủ điều kiện thực hiện giấy phép xả thải (gói thầu số 7). Nội dung công việc còn lại theo hợp đồng gặp vướng mắc, chưa đủ điều kiện thực hiện, gồm: Vận hành thử nghiệm, lấy mẫu, phân tích mẫu để báo cáo nghiệm thu với cơ quan nhà nước; hoàn chỉnh đào tạo chuyển giao công nghệ; xin cấp phép hoàn thành, xin cấp phép xả thải, khởi động sinh học, nuôi cấy vi sinh và các chi phí có liên quan để hoàn thành thủ tục về môi trường của gói thầu. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng đã có công văn trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương cắt giảm khối lượng và kết thúc, thanh lý hợp đồng gói thầu số 7, hiện vẫn đang chờ phản hồi.

Dự án thành phần 2 do Công ty cổ phần Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 912 tỷ đồng (sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu (vốn tự có của công ty), vốn vay và vốn huy động). Đến nay, đã hoàn thành 22/38 gói thầu (gồm: 3 gói thầu xây lắp, 1 gói thầu phi tư vấn và 18 gói thầu tư vấn). Cụ thể, dự án thành phần 2 đã thi công xong hạng mục san lấp mặt bằng, chưa thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại.

Theo Công ty cổ phần Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp, công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Cụ thể, công ty không bố trí được nguồn vốn, phải sử dụng nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng; không có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục hạ tầng còn lại. Công ty cũng cho biết, trường hợp khi có đủ nguồn vốn, đơn vị không thể triển khai theo đúng tiến độ đã được phê duyệt là phải hoàn thành trong năm 2026. Vì vậy, công ty có đề nghị dừng thực hiện dự án do mất cân đối về tài chính và không có khả năng tiếp tục triển khai dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, để giải quyết tồn đọng tại Khu công nghiệp Tân Kiều, Ban Quản lý đã đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều nội dung quan trọng: Đối với nội dung đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy mô diện tích đối với quy hoạch chi tiết khu công nghiệp này; chấp thuận chủ trương cắt giảm khối lượng và kết thúc, thanh lý hợp đồng gói thầu số 7 (thuộc dự án thành phần 1); đồng ý giao các đơn vị thực hiện thủ tục quản lý, bảo quản, sửa chữa, bảo trì, vận hành công trình để bảo đảm công trình có thể vận hành, tránh lãng phí tài sản công; chấp thuận chủ trương dừng thực hiện dự án thành phần 2 theo đề xuất của Thanh tra tại Kết luận số 2428/KL-TTT ngày 10/7/2026 về việc thanh tra chuyên đề dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đối với dự án hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều.

Ban cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty cổ phần Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp thực hiện thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán toàn bộ dự án thành phần 2 và thực hiện lập báo cáo dừng chủ trương đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều (bao gồm dự án thành phần 1 và thành phần 2).

Mới đây, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến khảo sát và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các công việc còn tồn đọng tại dự án Khu công nghiệp Tân Kiều.