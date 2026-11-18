Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 18/11, đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị trực tuyến với 11 địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) để đánh giá kết quả triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy điều hành điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; các ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Ngày 29/11/2024, Ban Bí thư ban hành Quyết định số 204/QĐ-TW phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng (gọi tắt là Đề án 204). Ngày 16/9/2026, Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng triển khai khảo sát, làm việc với 11 địa phương (Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An) về kết quả triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Đại biểu dự điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Theo dự thảo báo cáo, 11 địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai Đề án 204 và Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Có 9/11 địa phương được xếp trạng thái “Đạt” về làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên; 9/11 địa phương đạt trên 92% đảng viên đã sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Về hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, 11 địa phương đều phát sinh hồ sơ ở 4 thủ tục; ghi nhận 3.925.620 hồ sơ thu, nộp đảng phí, tương ứng khoảng 257,78 tỷ đồng; 186.771/333.310 hồ sơ lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú đã hoàn thành (56,04%).

Theo Đề án 204, Trung ương giao tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện 34 nhiệm vụ; đến ngày 17/11/2026, tỉnh đã hoàn thành 19 nhiệm vụ, 15 nhiệm vụ đang thực hiện thường xuyên, không có nhiệm vụ quá hạn. Đối với Kế hoạch hành động 100 ngày tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, tính đến ngày 17/11/2026, tỉnh đã hoàn thành 7/7 nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ trì của địa phương được phân loại bảo đảm tiến độ đánh giá.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, kết quả đạt được tại các tỉnh, thành chưa đồng đều, vẫn còn một số điểm nghẽn như việc xử lý công việc điện tử chưa toàn trình; dữ liệu và quy trình chưa liên thông. Đặc biệt, tỷ lệ hoàn thành thủ tục chuyển sinh hoạt đảng trên môi trường trực tuyến còn thấp; số hóa chưa gắn chặt với khai thác; nhân lực và hỗ trợ vận hành còn thiếu; cán bộ chuyển đổi số cấp xã chủ yếu kiêm nhiệm…

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh theo dõi nội dung hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các địa phương đã tập trung làm rõ một số khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện; xác định các nhiệm vụ chậm, quá hạn, có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ. Các địa phương cũng đề xuất nâng cấp hạ tầng mạng, thiết bị đầu cuối; tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện, nâng cấp, khắc phục các bất cập của các nền tảng dùng chung, nhất là Hệ thống điều hành tác nghiệp, Sổ tay đảng viên điện tử và các thủ tục hành chính của Đảng…

Đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng kết luận hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn; đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; rà soát, xác định rõ kết quả, sản phẩm hoàn thành đối với từng nhiệm vụ. Cùng đó, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành. Về các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu sẽ tiếp thu và sớm tháo gỡ.