Tháo gỡ khó khăn, phấn đấu 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng chủ trì Hội nghị.

Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 cho thấy, các xã hiện đạt từ 28 đến 44/47 chỉ tiêu.

Trong đó, 4 xã được đánh giá có khả năng đạt chuẩn trong năm nay, gồm: Phú Xuyên, Bình Thành, Vạn Phú và Tân Cương; 11 xã còn lại gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành mục tiêu.

Nguyên nhân chủ yếu là sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã phải lập lại quy hoạch; một số trường học, trạm y tế sau sáp nhập phải hoạt động đủ thời gian tối thiểu theo quy định mới được xét công nhận lại đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, trong khi Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu cao hơn về phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Về công tác giảm nghèo, năm 2026, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1,5%. Hiện các địa phương đang rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, do việc hoàn thiện thủ tục, phân bổ vốn và tổ chức thực hiện dự án tại một số địa phương gặp khó khăn.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với từng tiêu chí nông thôn mới, công tác giảm nghèo và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững mục tiêu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Trường hợp không hoàn thành mục tiêu do nguyên nhân chủ quan, các tập thể, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm.

Đồng chí yêu cầu các xã rà soát cụ thể từng tiêu chí, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Các sở, ngành được giao phụ trách tiêu chí cần bám sát địa bàn, kịp thời hướng dẫn, đồng hành cùng các xã tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.