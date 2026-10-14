Tháo gỡ khó khăn, nâng cao phúc lợi cho cán bộ y tế tại Ninh Bình

Quan tâm thiết thực đến đời sống, việc làm của nhân viên y tế

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đề xuất Tổng LĐLĐVN và Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ kết nối để người lao động tiếp cận thông tin, thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội. Đồng thời, bệnh viện mong muốn tăng cường phối hợp với công đoàn địa phương trong các hoạt động chăm lo phúc lợi, giao lưu văn hóa, thể thao và an sinh xã hội.

Đáng chú ý, Bệnh viện Bạch Mai đề xuất được hỗ trợ nguồn lực xây dựng khu liên hợp thể thao tại cơ sở Ninh Bình, dự kiến gồm bể bơi trong nhà, sân pickleball, khu tập luyện cầu lông, bóng bàn, thể dục thể hình, yoga và các không gian sinh hoạt đa năng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần trong quá trình công tác tại cơ sở mới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Hữu Chánh

Chia sẻ tại buổi thăm, động viên đoàn viên, người lao động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự thấu hiểu trước những khó khăn, vất vả mà đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang đối mặt khi bệnh viện đồng thời duy trì hoạt động tại hai cơ sở.

Theo đó, việc tổ chức khám, chữa bệnh tại Hà Nội và Ninh Bình đòi hỏi bệnh viện thường xuyên điều phối, luân phiên đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân lực chuyên môn. Trong khi đó, nhu cầu khám, chữa bệnh tăng nhanh, công suất sử dụng giường bệnh trung bình đã ở mức khoảng 101%, một số khoa còn vượt mức này.

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Y tế Việt Nam tặng quà cho đoàn viên, người lao động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Hữu Chánh.

Áp lực công việc không chỉ đặt lên đội ngũ trực tiếp khám, chữa bệnh mà còn đòi hỏi sự nỗ lực liên tục của các bộ phận dược, thiết bị y tế, công nghệ thông tin, hành chính, tài chính, hậu cần và phục vụ.

Bên cạnh cường độ làm việc cao, việc thường xuyên di chuyển giữa hai cơ sở, thời gian đi lại kéo dài, điều kiện lưu trú và cuộc sống xa gia đình cũng ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, sức khỏe và khả năng cân bằng công việc với cuộc sống của người lao động. Đối với nhân viên làm việc tại các khoa cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật, áp lực càng lớn do tính chất công việc đòi hỏi chuyên môn cao, sự tập trung liên tục và khả năng sẵn sàng xử trí các tình huống phát sinh.

Trước thực tế đó, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lực lượng trực tiếp thực hiện sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tính mạng Nhân dân.

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Y tế Việt Nam tặng quà cho đoàn viên, người lao động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Hữu Chánh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chủ động phối hợp với lãnh đạo bệnh viện nắm chắc tình hình đoàn viên, người lao động tại cơ sở Ninh Bình; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và đời sống.

Hoạt động công đoàn cần hướng mạnh về cơ sở, đến từng đoàn viên, người lao động; chú trọng những người thường xuyên luân phiên giữa hai địa điểm, người làm việc tại các khoa, đơn vị có cường độ lao động cao và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình chăm lo phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không chỉ hỗ trợ khi người lao động gặp khó khăn mà còn chủ động xây dựng các chương trình phúc lợi, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và tạo điều kiện để người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

Đối với kiến nghị về nhà ở xã hội, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và các cơ quan chức năng nghiên cứu, kết nối, hướng dẫn người lao động tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định. Đây là vấn đề thiết thực, gắn với nhu cầu ổn định cuộc sống, an cư và bảo đảm nguồn nhân lực lâu dài cho bệnh viện.

Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp giữa Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai với tổ chức công đoàn tại địa phương, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động hòa nhập với môi trường công tác mới, vơi bớt khó khăn khi xa gia đình và có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý tổ chức Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; phát huy dân chủ tại cơ sở, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương tận tụy, sáng tạo, vượt khó trong công tác khám, chữa bệnh.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Công đoàn không chỉ là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi mà còn phải là điểm tựa tin cậy, đồng hành với đoàn viên, người lao động trong công việc và cuộc sống. Mỗi hoạt động chăm lo cần giúp người lao động cảm nhận rõ sự hiện diện, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, qua đó củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết và trách nhiệm với cơ quan, đơn vị.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, ông Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện, cho biết hiện có khoảng 436 cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác y tế tại cơ sở. Một trong những khó khăn lớn hiện nay là tình trạng thiếu trang thiết bị, dụng cụ phẫu thuật và một số điều kiện phục vụ người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện đang đề xuất bổ sung nguồn lực đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, từng bước nâng công suất lên 500 giường trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới quy mô 1.000 giường bệnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn (thứ hai từ phải sang) tham quan một số trang thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Hữu Chánh.

Ông Lê Tư Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN và Công đoàn Y tế Việt Nam đối với cán bộ, nhân viên, người lao động của bệnh viện. Đồng thời, ông mong muốn các cấp Công đoàn và lãnh đạo bệnh viện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cải thiện điều kiện đi lại, ăn ở, sinh hoạt; lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ y tế, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần dấn thân, cống hiến của các giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế trong quá trình xây dựng, vận hành cơ sở mới. Ông cho rằng, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhất là khi các quy trình phối hợp, điều phối nhân lực giữa hai cơ sở cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong đồng hành cùng chính quyền và đội ngũ chuyên môn, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đổi mới phương thức hoạt động, gắn chặt phong trào công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn. Công đoàn cần làm tốt vai trò cầu nối, góp phần cụ thể hóa mục tiêu của ban lãnh đạo bệnh viện thành các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao y đức và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Công đoàn bệnh viện cần chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp cùng lãnh đạo chuyên môn tối ưu hóa quy trình luân phiên nhân lực, giảm áp lực trực đối với nhân viên y tế; đồng thời sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành liên thông hai cơ sở.

Đối với đoàn viên, người lao động, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, phát huy truyền thống của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, vượt qua khó khăn về điều kiện địa lý, chung sức nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh chuyên sâu tại cơ sở Ninh Bình.

Chuyến thăm, động viên của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại hai cơ sở mới. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ người lao động ổn định đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, tạo động lực để đội ngũ y tế yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.