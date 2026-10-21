Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Buổi giám sát được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 4 điểm cầu, gồm: Phòng THADS khu vực 2 (phường Long Thành), Phòng THADS khu vực 4 (phường Long Khánh), Phòng THADS khu vực 10 (phường Tân Khai) và Phòng THADS khu vực 12 (xã Bù Đăng). Đây là những đơn vị đã được đoàn thực hiện giám sát trước đó.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Thanh Thuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Theo báo cáo, cơ quan THADS thành phố Đồng Nai hiện có 5 phòng chuyên môn và 14 phòng THADS khu vực. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, hệ thống THADS thành phố hoạt động trên địa bàn rộng, dân số đông, có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực đô thị, miền núi và biên giới. Khối lượng việc và tiền phải thi hành án lớn, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, tập trung ở các lĩnh vực: tín dụng, ngân hàng, kinh doanh thương mại, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, án tham nhũng, kinh tế và các vụ việc có giá trị thi hành lớn. Thực tế này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án.

Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đồng Nai Trịnh Ngọc Quỳnh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn giám sát. Ảnh: An Nhơn

Thời gian qua, THADS thành phố đã chủ động ổn định bộ máy, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành liên tục, thông suốt; đồng thời đổi mới phương thức quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng và kiểm soát tiến độ thực hiện. Công tác rà soát, phân loại và tổ chức thi hành án được triển khai sát với tình hình thực tế, tập trung vào các vụ việc có giá trị thi hành lớn, án tín dụng, ngân hàng, tham nhũng, kinh tế và những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh đó, công tác xác minh điều kiện thi hành án, theo dõi các vụ việc chưa có điều kiện thi hành và xử lý trường hợp phát sinh tài sản mới được thực hiện thường xuyên. Việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cũng được tăng cường, nhất là tại những địa bàn, lĩnh vực có khối lượng công việc lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ sai sót.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thực hiện theo quy định. Các đơn vị chú trọng kiểm tra hồ sơ, rà soát quá trình tổ chức thi hành án, tăng cường đối thoại, giải thích và hướng dẫn để hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Cùng với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, thực hiện cơ chế một cửa, ứng dụng chữ ký số, số hóa hồ sơ, trao đổi văn bản điện tử và sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, theo dõi tiến độ thi hành án.

Thành viên trong đoàn giám sát tham gia phát biểu ý kiến. Ảnh: An Nhơn

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát chia sẻ với những khó khăn mà các cơ quan THADS đang gặp phải. Đoàn ghi nhận sự nỗ lực cũng như những kết quả đạt được của các đơn vị; đồng thời cùng trao đổi, làm rõ những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để nâng cao hiệu quả công tác THADS trong thời gian tới, đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thi hành án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành; có giải pháp xử lý dứt điểm những vụ án tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo; kiện toàn nhân sự và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, bảo đảm tốt việc tổ chức thi hành án.