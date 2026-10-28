Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Qua tổng hợp số liệu thực tế và báo cáo của các doanh nghiệp, đến ngày 20/10/2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của 3 doanh nghiệp sản xuất bia trên địa bàn tỉnh, gồm: Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Trị, Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Bình và Công ty Bia Quốc tế TTC cơ bản duy trì sản xuất và có tăng trưởng. Tổng sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp đạt khoảng 58,71 triệu lít, sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 56,95 triệu lít.

Tình hình hoạt động giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt: Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Trị đã vượt phần lớn chỉ tiêu kế hoạch năm; Công ty Bia Quốc tế TTC tăng doanh thu và có nhu cầu mở rộng đầu tư; Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Bình gặp khó khăn về tài chính, lao động và khai thác công suất.

Đại biểu đại diện các đơn vị báo cáo tình hình - Ảnh: H.Tr

Nhìn chung, các doanh nghiệp sản xuất bia đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp, giải quyết việc làm và tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh đang chịu sức ép lớn từ cạnh tranh thị trường, chi phí sản xuất, khả năng tiêu thụ sản phẩm và chính sách thuế.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, về khó khăn tài chính của Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Bình, giao Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát tình hình và kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến tiền thuê đất năm 2026; hướng dẫn, xem xét phương án gia hạn hoặc giãn thời gian nộp nếu đáp ứng đủ điều kiện, bảo đảm đúng quy định pháp luật, góp phần giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Về chi phí xử lý nước thải của Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Trị, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì, làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát, trao đổi, thống nhất phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Đối với xe vận tải vận chuyển sản phẩm bia ra vào địa bàn trung tâm, giao Sở Xây dựng tham mưu trình UBND tỉnh phương án hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp lưu thông đúng quy định hiện hành. Các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sở Công thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.