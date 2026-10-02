Tháo gỡ khó khăn, giải ngân nước rút 3 tháng cuối năm 2026

Đường Tiểu La đang đẩy nhanh tiến độ để giảm tải khối lượng trước mùa mưa.

Áp lực đẩy nhanh tiến độ dự án

Ghi nhận thực tế tại tuyến ĐH24.QS đi cầu Gia Hội (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng), dự án đang huy động máy móc và nhân công để thi công nền đường nhưng chưa thể đẩy nhanh tiến độ do thời tiết vừa mới tạnh mưa. Dù vậy, nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Châu phải hoàn thành công trình vào tháng 10-2026 để bảo đảm tiến độ giải ngân của địa phương. Đây là một trong số rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Quế Sơn phải chạy đua với thời gian để về đích trước mùa mưa.

Tương tự, tại xã Thăng Bình, các dự án trọng điểm đều đã được triển khai thi công và bước vào chặng nước rút để hoàn thành. Tại dự án đường Tiểu La (Tiểu La - Tư Thiết), Công ty cổ phần Nhật Huy Group đang tổ chức 3 mũi thi công để thực hiện các hạng mục như hệ thống thoát nước dọc, cống hai cửa, san nền, tập kết vật liệu, đổ bê tông cống... Hiện dự án đã triển khai thi công được khoảng 500m ống nước, lắp gần 300m bi cống; hệ thống điện cơ bản đã di dời xong. Tuy nhiên, công trình đang đối mặt với bài toán thời tiết do sắp bước vào mùa mưa. Đặc thù dự án vừa thi công vừa khai thác giao thông nên sẽ gặp không ít trở ngại. Tại dự án đường Đ5 nối dài (đoạn từ Mặt trận đoàn thể xã Thăng Bình đến đường Lý Tự Trọng), Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Thịnh đã hoàn thành phần thi công hệ thống thoát nước mương dọc; bóc lớp hữu cơ để thi công phần nền đường và tập kết máy móc, vật liệu nhằm bảo đảm tiến độ. Được khởi công vào tháng 8-2026, dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm để đáp ứng mục tiêu giải ngân.

Đại diện nhà thầu là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Thịnh cho biết, quy mô dự án không lớn nên công tác triển khai thi công tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, nhà thầu đang đối mặt với áp lực về tài chính do giá cả tăng cao, nhân công khan hiếm; đặc biệt, giá vật liệu đất, cát, đá đều tăng so với dự toán. Thực trạng giá tăng cao nhưng việc mua vật liệu cũng gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Nhà thầu đề nghị chính quyền thành phố, các sở, ngành và địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn.

Công trình tăng tốc giải ngân nhưng đối mặt với khan hiếm vật liệu và giá tăng cao.

Tập trung giải ngân "nước rút"

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thăng Bình, công trình đường Đ5 nối dài đã giải ngân hơn 2 tỷ đồng/7,6 tỷ đồng; công trình đường Tiểu La giải ngân hơn 12 tỷ đồng/26 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân các dự án thời gian qua được bảo đảm. Hiện đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá cả và nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ; địa phương tập trung đôn đốc GPMB để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Mục tiêu là hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công vào cuối năm 2026.

Ông Võ Đình Trung - Chủ tịch UBND xã Quế Sơn cho biết, địa phương tiếp tục vận động các hộ dân còn lại thống nhất hiến đất để GPMB, bảo đảm bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời, địa phương đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ công trình; đẩy nhanh thi công nền đường, bảo đảm hoàn thành phần nền đường cát phối đá dăm và bê tông xi măng mặt đường... UBND xã đã chỉ đạo các ngành liên quan tập trung xây dựng kế hoạch, kịch bản triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các dự án có tiến độ thi công chậm so với kế hoạch được phê duyệt, không bảo đảm giải ngân 100% trước ngày 31-12-2026, UBND xã Quế Sơn báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án để phân bổ cho các dự án khác trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND thành phố cần có giải pháp tạo cơ chế bảo đảm nguồn cung vật tư và kiểm soát giá nguyên vật liệu giữa đơn giá được phê duyệt với đơn giá thực tế trên thị trường, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn.

Tính đến ngày 30-9, UBND xã Đồng Dương đã giải ngân được gần 75%. Địa phương đã bàn giao 6 công trình; 4 dự án đang triển khai đạt khối lượng khoảng 65%; 5 dự án mới khởi công liên quan đến chương trình nông thôn mới; 1 công trình chuyển tiếp sẽ hoàn thành vào tháng 11-2026. Vì vậy, địa phương đang tập trung nguồn lực để thực hiện quyết toán các công trình đã đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm giải ngân 100% vốn vào cuối năm. Ông Lê Văn Thôi - Chủ tịch UBND xã Đồng Dương cho rằng, cấp ủy và chính quyền đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thuận lợi của địa phương trong 3 tháng cuối năm 2026 là các dự án, công trình đã hoàn thành phần GPMB, nhà thầu chỉ tập trung thực hiện phần xây lắp; năng lực của đơn vị thi công cũng được bảo đảm. Tuy nhiên, xã Đồng Dương xác định khó khăn lớn nhất là thời tiết chuẩn bị bước vào mùa mưa và nguồn vật liệu khan hiếm, giá tăng cao. Bài toán khó khăn về nguồn vật liệu cần có sự vào cuộc của lãnh đạo các sở, ngành và thành phố.