Tháo gỡ khó khăn dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường gần 2.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hữu Phương - Chủ tịch UBND phường Tân Khánh phát biểu tại hội nghị

Đối thoại thẳng thắn

Ngày 19/10, thông tin từ UBND phường Tân Khánh, đơn vị đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi công trình nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh. Trong đó, tập trung vào đoạn mở mới của tuyến đường.

Hội nghị do ông Nguyễn Hữu Phương - Chủ tịch UBND phường Tân Khánh chủ trì. Tham dự có bà Dương Ngọc Hằng Nga - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan… và các hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng.

Theo UBND phường Tân Khánh, trong quá trình triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh, đặc biệt tại đoạn nắn tuyến, mở mới đã ảnh hưởng trực tiếp đến đất đai, nhà ở, tài sản và hoạt động kinh doanh của một số hộ dân.

Theo báo cáo, dự án đi qua phường Tân Khánh có 289 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 270/289 trường hợp, đạt tỷ lệ 93,4%; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả khoảng 676,7 tỷ đồng. Về công tác bàn giao mặt bằng, đã có 183/289 trường hợp bàn giao, đạt tỷ lệ 63,3%; còn 106 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án chủ yếu tập trung vào đơn giá bồi thường đất, việc xác định nguồn gốc đất, điều kiện bồi thường, việc bố trí tái định cư… cùng một số trường hợp chưa phối hợp kiểm đếm hoặc chưa thống nhất bàn giao mặt bằng.

Đây là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông nhiều, kết nối với các khu, cụm công nghiệp

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố và Phòng Hạ tầng - Đô thị đã trình bày bình đồ tuyến, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung và các hồ sơ pháp lý liên quan đến đoạn mở mới của công trình.

Trên cơ sở đó, các hộ dân trực tiếp nêu ý kiến, kiến nghị, tập trung vào cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh hướng tuyến, phạm vi đất bị ảnh hưởng, việc công khai thông tin dự án, đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ và điều kiện bố trí tái định cư.

Toàn bộ ý kiến, kiến nghị của người dân được chủ trì hội nghị ghi nhận; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, giải trình theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Qua đó, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định, chính sách liên quan.

Tháo gỡ khó khăn, xử lý các kiến nghị của người dân

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Phương - Chủ tịch UBND phường Tân Khánh gửi lời cảm ơn đến các hộ dân có mặt tại hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị; đồng thời ghi nhận trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải đáp những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hữu Phương nhấn mạnh, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng. Địa phương sẽ tiếp tục tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý các kiến nghị theo thẩm quyền, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình.

Đối với những nội dung đã được giải thích, làm rõ tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường đề nghị các hộ dân tiếp tục nghiên cứu, phối hợp thực hiện. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc chưa được giải quyết dứt điểm sẽ được UBND phường chỉ đạo rà soát theo từng trường hợp cụ thể, bảo đảm có căn cứ pháp lý và trả lời rõ ràng. Các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND phường Tân Khánh giao Phòng Hạ tầng - Đô thị chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, phân loại các hồ sơ còn vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hướng xử lý và thời gian giải quyết đối với từng trường hợp.

Trong đó, tập trung tham mưu xử lý các trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường, chưa có đơn giá bồi thường đất, chưa phối hợp kiểm đếm hoặc còn vướng mắc về nguồn gốc, loại đất và điều kiện bồi thường.

Dự án nâng cấp đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh dài khoảng 2,6km.

Đối với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương, ông Phương đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp còn lại; phối hợp công khai phương án và giải thích cụ thể về đơn giá, diện tích đất, tài sản và các khoản hỗ trợ để người dân nắm rõ thông tin liên quan đến quyền lợi của mình…

Đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng, ông Phương đề nghị tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng trong việc kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng khi các điều kiện theo quy định đã được bảo đảm. Những trường hợp còn thắc mắc, kiến nghị có thể tiếp tục phản ánh đến cơ quan chức năng hoặc UBND phường để được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo quy định pháp luật.

Buổi đối thoại giữa người dân và lãnh đạo phường Tân Khánh thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm trong việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của người dân, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh đi qua 2 thành phố của tỉnh Bình Dương cũ, gồm TP Tân Uyên (nay thuộc phường Tân Khánh, TP.HCM) và TP Thuận An (nay thuộc phường An Phú và Thuận Giao, TP.HCM). Tuyến đường được khởi công vào tháng 6/2024, dài khoảng 2,6km, quy hoạch lộ giới từ 35,5m - 42m. Tổng diện tích dự kiến thu hồi 6,58ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.