Tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh dự án nhà ở xã hội

Các khu nhà ở xã hội trên địa bàn phường Sơn Trà. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Sáng 10/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cùng dự.

Phê duyệt 113 khu đất để đầu tư

Báo cáo của Sở Xây dựng cho biết, trong tổng số 26.279 căn hộ theo chỉ tiêu, có 20.369 căn nhà ở xã hội để bán và 5.910 căn cho thuê. Thời gian qua, UBND thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030; phê duyệt danh mục 113 khu đất với tổng diện tích khoảng 390 ha để đầu tư nhà ở xã hội. Đồng thời thành phố ban hành Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 3/11/2026 về phát triển nhà ở cho thuê.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư 10 dự án với khoảng 9.916 căn; giao chủ đầu tư 1 dự án với 831 căn. Toàn thành phố đã khởi công 4 dự án (khoảng 2.232 căn) và mở bán 4 dự án (2.685 căn). Trong 2 tháng cuối năm 2026, dự kiến khởi công thêm 8 dự án (khoảng 4.575 căn). Ước tính cả năm 2026, thành phố sẽ hoàn thành 1 dự án và một phần của 2 dự án với khoảng 2.370 căn (gồm 1.460 căn để bán và 910 căn cho thuê), cơ bản đáp ứng chỉ tiêu năm 2026 được Chính phủ giao.

Tính tổng thể giai đoạn 2026 - 2030, trên địa bàn Đà Nẵng có 42 dự án nhà ở xã hội độc lập và nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% dự án thương mại đang triển khai với quy mô 33.207 căn. Dự kiến giai đoạn này sẽ hoàn thành khoảng 23.865 căn. Trong đó, phân khúc nhà ở xã hội độc lập có 26 dự án với 21.456 căn (đã hoàn thành 1 dự án; đang thi công 5 dự án; chuẩn bị đầu tư 14 dự án). Đối với nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% tại các dự án thương mại, có 16 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với 11.751 căn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang thẩm định 13 dự án nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách với 13.819 căn.

Theo Sở Xây dựng, với tổng quy mô dự kiến hoàn thành là 20.568 căn để bán, thành phố cơ bản bảo đảm chỉ tiêu 20.369 căn theo Nghị quyết số 303/NQ-CP. Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án ngoài ngân sách còn chậm, đòi hỏi phải đôn đốc sát sao và xem xét chấp thuận thêm khoảng 4.000 căn để dự phòng rủi ro. Riêng phân khúc nhà ở xã hội cho thuê đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung (còn thiếu 2.613 căn so với chỉ tiêu). Để bù đắp, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND thành phố thống nhất 3 vị trí với quy mô khoảng 3.000 căn để đầu tư từ Quỹ nhà ở thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Nhiều điểm nghẽn đầu tư

Tại buổi làm việc, các chủ đầu tư chỉ ra nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là về quy hoạch và quỹ đất sau hợp nhất địa giới. Khu vực phía bắc thành phố (Đà Nẵng trước hợp nhất) có nhu cầu nhà ở xã hội rất cao nhưng quỹ đất ít, diện tích nhỏ; trong khi khu vực phía nam (Quảng Nam trước hợp nhất) quỹ đất dồi dào nhưng nhu cầu chưa cao do giá đất nền thấp. Do đó, khu vực phía bắc buộc phải điều chỉnh quy hoạch, tăng hệ số sử dụng đất, tốn nhiều thời gian, nguồn lực cho giải phóng mặt bằng và hạ tầng kết nối.

Cùng với đó, thủ tục chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn công chậm, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án ngoài ngân sách kéo dài do rà soát quy hoạch phân khu. Tiến độ 2 dự án nhà ở xã hội cho thuê từ vốn đầu tư công (tại đường Trương Vĩnh Ký và ký túc xá tập trung Hòa Khánh) còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp nguồn cung năm 2027. Một số dự án vướng mắc do thực hiện kết luận thanh tra, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc chưa xác định tiền sử dụng đất/thuê đất được miễn tại phần diện tích nhà ở thương mại (như 4 dự án ở Hòa Hiệp 4, Núi Thành, Cẩm Lệ). Ngoài ra, biến động giá vật tư, nhân công cũng ảnh hưởng lớn đến phương án tài chính của chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, thành phố đang triển khai các giải pháp gỡ khó, chủ động điều chỉnh quy hoạch và tăng hệ số sử dụng đất tại các khu vực phù hợp, đồng thời yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Việc phân bổ nhà ở cần cân đối giữa các khu vực nhằm tránh tình trạng thừa nơi ít người có nhu cầu nhưng thiếu hụt trầm trọng ở đô thị lớn. Các cơ quan, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh gọn thủ tục hành chính để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung rà soát kế hoạch thực hiện; giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ; ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Các chủ đầu tư cần chủ động hoàn thiện hồ sơ, bố trí vốn, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công đúng tiến độ đã thống nhất và thường xuyên trao đổi với cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ khó khăn.