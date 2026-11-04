Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an cấp xã

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, toàn tỉnh có 47 trụ sở Công an cấp xã do Bộ Công an đầu tư trong năm 2026, tổng mức đầu tư 2.341 tỷ đồng. Trong đó, 5 trụ sở tại các xã, phường biên giới đất liền (Thường Lạc, Hồng Ngự, Thường Phước, Tân Hộ Cơ, Tân Thành) khởi công từ tháng 8, dự kiến hoàn thành, bàn giao vào tháng 12. Với 42 trụ sở còn lại, ngày 8-10, Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư; Công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, dự kiến khởi công ngày 15-12.

Đối với 47 trụ sở do UBND tỉnh đầu tư năm 2027, kinh phí khái toán khoảng 2.205 tỷ đồng (chưa gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng). Công an tỉnh đã trình Sở Tài chính thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây mới, cải tạo, mở rộng 22 trụ sở với tổng mức 967,8 tỷ đồng. Số còn lại là 25 trụ sở chưa có đất để triển khai.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo những khó khăn cần tháo gỡ.

Tại cuộc họp, Công an tỉnh báo cáo hai dự án theo cơ chế đặc thù của Chính phủ, tổng vốn phân bổ cho tỉnh là 283 tỷ đồng. Dự án 1 là Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát và xử lý vi phạm giao thông cấp tỉnh, vốn khoảng 100 tỷ đồng, kết nối với trung tâm cấp 1 của Bộ Công an.

Dự án 2 là hệ thống giám sát an toàn giao thông, an ninh, trật tự, khoảng 100 camera trên các tuyến do địa phương quản lý, vốn khoảng 183 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các sở, ngành, khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn cho ngành Công an. Với 25 trụ sở chưa có đất, cần tận dụng tài sản công dôi dư để giảm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời Công an tỉnh cần chủ động trong việc chọn vị trí xây dựng trụ sở mới để làm công tác đề xuất xây dựng.

Với các dự án đầu tư, Công an tỉnh sớm xây dựng đề án chung, trình UBND tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy xin chủ trương khẩn trương triển khai, đưa vào danh mục đầu tư theo đúng quy định.

Về hệ thống camera, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu làm nhanh để sớm phục vụ điều hành, phấn đấu hoàn thành trong quý II-2027. Trước hết, phải rà soát lại camera cũ, tích hợp camera đô thị, phân loại, rồi đề xuất tích hợp vào hệ thống camera chung của Bộ Công an.

Các camera mới phải là loại thông minh, có phân loại, kết nối với đèn tín hiệu để tự điều chỉnh, phân luồng giao thông với mục tiêu là tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm ùn tắc giao thông và phục vụ các yêu cầu khác như kiểm soát phương tiện, nghiệp vụ chuyên môn, truy vết đối tượng...