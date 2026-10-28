Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

Cụ thể gồm: Khu công nghiệp Đồng Văn V (giai đoạn 1), Đồng Văn VI, Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng và Khu công nghiệp Kim Bảng IV.

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng.

Tại các địa điểm kiểm tra, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng chủ đầu tư các dự án đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn V (giai đoạn 1) khởi công tháng 10/2025. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án tại phường Duy Tiên đạt 97%, phường Tiên Sơn đạt 99%; khối lượng thi công đạt khoảng 30%; trong đó trạm xử lý nước thải dự kiến hoàn thành, vận hành thử nghiệm trong tháng 12/2026. Tuy nhiên, dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến đơn giá thuê đất, bố trí tái định cư cho 2 hộ dân, hỗ trợ các hộ sản xuất đa canh; chưa có đường giao thông kết nối với Quốc lộ 38, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công.

Tại Khu công nghiệp Đồng Văn VI, giải phóng mặt bằng mới đạt 9,6/250 ha, còn vướng mắc trong công tác thu hồi đất, hỗ trợ đối với các hộ sử dụng đất đa canh. Các đường điện 22kV, 35kV chưa được di dời. Khu công nghiệp cũng chưa có đường giao thông kết nối độc lập, phải sử dụng tuyến đường ĐH.05 nên khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu để thi công.

Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình còn khoảng 0,12 ha chưa giải phóng mặt bằng do vướng mắc trong chi trả bồi thường và di dời mồ mả. Đối với Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng, khó khăn vướng mắc chính là dự án khu tái định cư và dự án nâng cấp mở rộng nghĩa trang Giáp Nhất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành.

Những khó khăn, vướng mắc các dự án xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Kim Bảng IV hiện còn 21,7 ha chưa giải phóng mặt bằng. Khó khăn hiện nay là chưa có đường giao thông kết nối với khu công nghiệp. Tuyến đường T3 kết nối với khu công nghiệp do Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư hiện nay mới triển khai các bước trích đo để thực hiện giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn cho biết, việc hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp có vai trò rất quan trọng trong công tác thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và thời hạn thực hiện từng phần việc cụ thể; thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn để các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp triển khai đúng tiến độ.

Thi công dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các đơn vị, địa phương liên quan tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; trong đó, cần rà soát cụ thể từng vị trí, từng trường hợp còn vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, cần hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công các tuyến đường kết nối và hạng mục liên quan. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 khẩn trương triển khai tuyến đường D1, bảo đảm kết nối giao thông cho các Khu công nghiệp Đồng Văn V, Đồng Văn VI và Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến đường T3 kết nối Khu công nghiệp Kim Bảng IV. Phường Đồng Văn sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng; phường Tiên Sơn hoàn thiện hồ sơ, phương án bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đồng Văn V.