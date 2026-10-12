Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều

Hiện trạng Dự án Hạ tầng KCN Tân Kiều.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh Đồng Tháp, Dự án Hạ tầng KCN Tân Kiều có quy mô 148,5 ha theo quy hoạch được duyệt, trong đó, diện tích thu hồi đất 148,71 ha. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.397 tỷ đồng, được chia thành 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 do Ban Quản lý KKT tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 484 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đến nay, dự án đã thi công hoàn thành các hạng mục hạ tầng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, gồm các hạng mục: Đường gom N2; đường gom đường tỉnh 846; nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1, với công suất 4.500 m3/ngày đêm; 1 trạm quan trắc tự động và nhà điều hành. Tổng giá trị được giải ngân là trên 86,9 tỷ đồng.

Đồng thời, dự án đã hoàn thành công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật với giá trị được giải ngân là hơn 389 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 do Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là hơn 912,5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động. Đến nay, dự án đã thi công xong hạng mục san lấp mặt bằng, chưa thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại.

Thời gian qua, tỉnh đã và đang tập trung tháo gỡ các khó khăn của dự án. Theo Ban Quản lý KKT, trong thời gian tới, đơn vị sẽ kết thúc, thanh lý hợp đồng gói thầu số 07 - Thi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 của Dự án thành phần 1 sau khi có chủ trương của UBND tỉnh.

Sau khi nhận đủ hồ sơ pháp lý, Ban Quản lý KKT sẽ tham mưu UBND tỉnh và HĐND tỉnh cho chủ trương đối với việc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp dừng thực hiện Dự án Hạ tầng KCN Tân Kiều.

Song song đó là tổ chức thực hiện quy trình theo hướng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư sau khi có chủ trương của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.