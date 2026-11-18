Đồng chí Phó Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân một số công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG 1719.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, hiện toàn tỉnh đang triển khai công trình bản Mạo - Nong Hùn, xã Chiềng Công (Dự án 9) và công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sông Mã (Dự án 5). Đối với Dự án 4 về phát triển hạ tầng thiết yếu, toàn tỉnh đã khởi công 26 tuyến đường giao thông với tổng mức đầu tư hơn 382 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG 1719.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại cuộc họp.

Đến nay, nguồn vốn ngân sách Trung ương đã giao đạt 152 tỷ đồng, tương đương 39,8% tổng mức đầu tư được phê duyệt. Giá trị giải ngân đạt 148 tỷ đồng, bằng 97,4% kế hoạch vốn được giao.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các công trình, dự án còn gặp nhiều khó khăn. Thời tiết mưa kéo dài, địa hình đồi núi phức tạp, tình trạng sạt lở taluy ảnh hưởng đến thi công và vận chuyển vật tư, thiết bị. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao gây áp lực cho các nhà thầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số vị trí còn vướng mắc; việc phối hợp giữa các đơn vị có thời điểm chưa thật sự kịp thời. Trong khi đó, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 không còn nhiều.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án. Trong đó, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, bổ sung nguồn vốn cho các công trình cấp thiết, đẩy nhanh thanh quyết toán và nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến các xã triển khai dự án theo Chương trình MTQG 1719.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát cụ thể khối lượng còn lại, nhu cầu vốn và tiến độ thực hiện của từng công trình, dự án; ưu tiên các hạng mục cấp thiết, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân, thu hồi tạm ứng; rà soát nguồn vốn đã phân bổ nhưng chưa giải ngân để thực hiện chuyển nguồn theo quy định; hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng chủ động hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý tiến độ, chất lượng công trình; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý dứt điểm những khó khăn phát sinh tại cơ sở, bảo đảm các dự án hoàn thành theo kế hoạch đề ra.