Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh kiểm tra dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết, dự án đạt gần 43% giá trị hợp đồng, chậm 31% so với kế hoạch. Đây là áp lực lớn khi thời hạn hoàn thành tháng 12-2026 cận kề.

Một trong những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ là nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, giá thành tăng cao, nhà cung cấp tạm ngừng cấp nhựa đường từ tháng 10-2026 do hết nguồn, tác động trực tiếp đến việc thảm nhựa.

Bên cạnh đó, một số nhà thầu chưa tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính để huy động vật liệu, nhân công và thiết bị, dẫn đến không thể triển khai đồng loạt các hạng mục trên toàn tuyến theo phương thức cuốn chiếu.

Đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo tiến độ thi công tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Về vướng mắc giải phóng mặt bằng, tại phường Thủy Xuân, TP Huế còn 4 hộ chưa nhận đền bù, ảnh hưởng đến thi công. Để đảm bảo tiến độ, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đề nghị UBND TP Huế chỉ đạo Ban QLDA Bắc Sông Hương và UBND phường Thủy Xuân khẩn trương phối hợp giải quyết dứt điểm.

Thi công nút giao tỉnh lộ 12B, tại Km72+370 trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, từ nay đến cuối năm 2026 còn lại khoảng 2 tháng nhưng khối lượng giải ngân cho dự án còn lớn, khoảng gần 2.000 tỷ đồng.

Vì vậy, chủ đầu tư phải quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu lập lại tiến độ chi tiết cho từng đường găng và báo cáo tiến độ, hoạt động hằng ngày. Biểu đồ tiến độ phải thể hiện đầy đủ các yếu tố máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu và số lượng nhân công cho từng công đoạn. Qua đó, đối chiếu lại hồ sơ dự thầu để điều chỉnh khối lượng, máy móc phù hợp với năng lực thực tế của nhà thầu.

Tại nút giao tỉnh lộ 12B, tại Km72+370 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho phép triển khai song song công tác khảo sát địa chất, thiết kế và đúc dầm định hình. Tận dụng số liệu địa chất lân cận để xác định sơ bộ chiều dài cọc, đúc dầm trước, nhằm rút ngắn thời gian thi công.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn

Đối với các đơn vị đã đạt tiến độ, tập trung hoàn thiện sớm để rút quân sang các dự án khác hoặc hỗ trợ bù khối lượng cho các đơn vị đang chậm.

Về giá vật liệu, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh yêu cầu thống nhất chỉ số giá, cập nhật bám sát biến động thực tế theo khối lượng thi công hằng ngày. ​Ban Quản lý dự án và các đơn vị xây lắp cần thiết lập tổ nội nghiệp chuyên trách để phối hợp xử lý nhanh các văn bản, thủ tục về giá và thanh toán, tránh chậm trễ làm mất cơ hội điều chỉnh giá của nhà thầu.

Dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị với TP Huế) dài gần 99km, khởi công cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng.