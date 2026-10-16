Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026.

Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo thông tin từ Sở Y tế Lâm Đồng, đến ngày 10/10/2026, toàn tỉnh có khoảng 2,94 triệu người có thông tin, dữ liệu liên quan đến khám sức khỏe từ đầu năm, chiếm 75,3% dân số. Trong đó, gần 1,4 triệu người đã được khám sức khỏe theo kế hoạch của UBND tỉnh. Kết quả này cho thấy công tác khám sức khỏe toàn dân đã đạt những chuyển biến tích cực, song khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, đòi hỏi các địa phương phải tăng tốc để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Trước đó, ngày 30/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” với mục tiêu bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026. Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Y tế nhận định tiến độ giữa các địa phương còn có sự chênh lệch. Một số nơi có tỷ lệ người dân được khám thấp, số lượng người được khám còn ít, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Để khắc phục tình trạng này, ngày 16/1/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục khẩn trương, quyết liệt, tập trung cao độ triển khai chiến dịch; chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương các địa phương như: xã Quảng Khê dẫn đầu về tỷ lệ người dân được khám (đạt 71%); tiếp đến là xã Sơn Điền (đạt 64,5%), xã Hàm Thuận (đạt 63,5%), xã Lạc Dương (đạt 63,3%) và xã Đạ Tẻh 3 (đạt 57,9%). Về số lượng người đã được khám, xã Hàm Thuận hiện đang dẫn đầu với 31.023 người, tiếp đến là phường Xuân Hương - Đà Lạt với 30.067 người, xã Đức Trọng có 25.254 người, phường Phú Thủy có 24.395 người, xã Đức Lập có 23.438 người... Đây là những địa phương có số người được khám nhiều, góp phần vào kết quả chung của tỉnh. Tuy nhiên, đối với các địa bàn đông dân, số lượng người được khám lớn chưa đồng nghĩa với việc đã hoàn thành tốt chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ.

Lãnh đạo tỉnh phê bình, nhắc nhở các địa phương triển khai chậm, tỷ lệ khám còn thấp hoặc số người được khám chưa nhiều. Cụ thể như: xã Tân Lập đạt 20,2%, xã Tuyên Quang đạt 20,9%, xã Hàm Liêm đạt 22,5%, phường Bình Thuận đạt 22,8% và xã Sơn Mỹ đạt 24%. Các địa phương có số lượng người được khám thấp là xã Đông Giang có 1.374 người, xã Phan Sơn có 1.830 người, xã Đạ Huoai 3 có 2.079 người, xã La Dạ có 2.433 người và xã Bảo Lâm 4 có 2.480 người…

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương có kết quả thấp nghiêm túc chấn chỉnh, xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục phù hợp và đẩy nhanh tiến độ; đồng thời nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ những địa phương triển khai hiệu quả. Việc thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; kết quả, tiến độ thực hiện là căn cứ đánh giá trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Với thời gian còn lại của chiến dịch không nhiều, tỉnh Lâm Đồng xác định việc hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành Y tế mà cần sự phối hợp đồng bộ của chính quyền cơ sở, các sở, ngành, đoàn thể và sự tham gia chủ động của người dân. Tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung cao, không để những hạn chế trong thực hiện làm ảnh hưởng đến mục tiêu bảo đảm mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.