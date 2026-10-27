Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án phát triển các đô thị xanh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì buổi làm việc.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.045 tỷ đồng, trong đó, vốn vay ADB hơn 1.445 tỷ đồng, vốn đối ứng phía Việt Nam gần 600 tỷ đồng.

Dự án gồm 6 hợp phần, tập trung cải thiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, nạo vét và bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc, phát triển không gian cây xanh và hạ tầng giao thông. Thời gian thực hiện được gia hạn đến ngày 30/6/2028.

Đến hết tháng 9/2026, dự án giải ngân khoảng 242,8 tỷ đồng, đạt 42,63% kế hoạch vốn năm 2026; trong đó, vốn ODA khoảng 170,2 tỷ đồng, vốn đối ứng khoảng 72,7 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phấn đấu giải ngân khoảng 464 tỷ đồng trong năm 2026, đạt 82% kế hoạch vốn được giao.

Đại diện ADB phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện ADB đánh giá tiến độ giải ngân dự án còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu và điều kiện thi công bất lợi. Để thúc đẩy tiến độ, cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh thi công.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo kết quả triển khai dự án tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Vũ Việt Văn nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn dự án. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với những khó khăn, vướng mắc cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ và xác định thời hạn hoàn thành đối với từng nội dung, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trong đó, giao UBND phường Vĩnh Yên khẩn trương giải quyết các vướng mắc, hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trong năm 2026, bảo đảm điều kiện triển khai thi công các hạng mục theo kế hoạch.