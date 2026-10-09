Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành

Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành là công trình giao thông cấp bách. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ngày 9/10, thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, đơn vị chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành cho biết, đến thời điểm này tổng sản lượng thi công các gói thầu đạt khoảng 73% sản lượng.

Hiện nay, trên công trường các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục từ thi công cầu, đường đến cấp phối đá dăm và thảm bê-tông nhựa.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2026. Đây là công trình giao thông cấp bách, giữ vai trò huyết mạch trong kết nối vùng, đặc biệt trong việc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành và ngược lại khi đưa vào khai thác.

Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, dự án đang chịu ảnh hưởng do nguồn cung nhựa đường khan hiếm, thiếu hụt nhân lực. Cụ thể, với nguồn cung nhựa đường hiện gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công bê-tông nhựa tại công trường.

Để chủ động nguồn vật liệu, chủ đầu tư dự án đã yêu cầu các nhà thầu chuyển đổi phương thức từ mua bê-tông nhựa thương phẩm sang trực tiếp cung cấp vật tư cho các trạm trộn đã được chấp thuận. Giải pháp này nhằm giúp các nhà thầu chủ động sản xuất bê-tông nhựa theo cấp phối được phê duyệt.

Hạng mục cầu Long Thành trên tuyến mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Đơn vị chủ đầu tư sẽ phối hợp các nhà thầu làm việc với các nhà cung cấp để ưu tiên nguồn vật liệu cho dự án cấp bách mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Về nhân lực, việc thiếu nhân công đã và đang ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án. Nguyên nhân được xác định, hiện có nhiều dự án lớn khiến nguồn nhân lực kỹ thuật, công nhân bị phân tán. Để khắc phục tình trạng này, các nhà thầu đã huy động bổ sung và thay thế nhân lực nhưng vẫn khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu, nhất là với những vị trí đòi hỏi kỹ thuật cao.

Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây có chiều dài khoảng 22km, tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai.

Về quy mô, đoạn từ nút giao đường Vành đai 2 đến nút giao đường Vành đai 3 được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe; đoạn từ nút giao đường Vành đai 3 đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được đầu tư mở rộng từ 4 lên 10 làn xe.

Riêng đối với cầu Long Thành đầu tư xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành (bên phải cầu Long Thành hiện hữu).