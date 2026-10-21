Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh làm sạch dữ liệu đất đai tại 3 xã Bắc Lũng, Nghĩa Phương, Trường Sơn

Sáng 21/10, tại UBND xã Nghĩa Phương, đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thành phố chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện của 3 xã: Bắc Lũng, Nghĩa Phương, Trường Sơn.

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ làm giàu dữ liệu đất đai.

Theo báo cáo, lũy kế kết quả từ ngày 18/8 đến ngày 16/10, xã Nghĩa Phương hoàn thành làm giàu, làm sạch 3.138 thửa đất, đạt 12,7% chỉ tiêu năm; xã Bắc Lũng hoàn thành 2.817 thửa, đạt 9,2% chỉ tiêu năm; xã Trường Sơn hoàn thành 1.893 thửa, đạt 13,7% chỉ tiêu năm. Kết quả tại cả 3 địa phương đều thấp so với yêu cầu.

Trao đổi tại đây, đại diện các xã nêu khó khăn trong quá trình thực hiện. Đây là giai đoạn nước rút, chủ yếu còn lại những thửa đất khó nên công tác thu thập, chuẩn hóa dữ liệu mất nhiều thời gian, vướng mắc. Một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp từ trước thiếu thông tin, dữ liệu giữa các nền bản đồ có trường hợp trùng lặp, chưa đồng bộ; việc rà soát, xác minh và cập nhật trên phần mềm VBDLIS mất nhiều thời gian.

Trong khi đó, cán bộ chuyên môn còn thiếu, phải đảm nhiệm nhiều công việc thường xuyên; việc huy động nhân lực hỗ trợ và bố trí kinh phí thu thập, nhập liệu cũng còn hạn chế. Một số khu vực cần đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính nhưng chưa có đơn vị tư vấn nhận thực hiện.

Đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố trao đổi về công tác phối hợp trong cập nhật dữ liệu đất đai.

Đại diện các địa phương cho biết sẽ tập trung rà soát khối lượng công việc còn lại, tăng cường phối hợp giữa bộ phận chuyên môn và huy động lực lượng tham gia. Qua đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Quang Huy nhận định đây là 3 xã có tiến độ thấp, thuộc nhóm cuối trong các xã, phường xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra thường xuyên; nghiên cứu cách làm hiệu quả, phù hợp với đặc thù địa bàn. Người đứng đầu phải trực tiếp tham gia, nắm chắc nhiệm vụ, không trông chờ vào cơ quan chuyên môn.

Để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai cử cán bộ trực tiếp xuống xã Bắc Lũng và Nghĩa Phương rà soát toàn bộ quy trình, hướng dẫn địa phương khắc phục những khâu còn chậm. Các xã cần tổng hợp, phân biệt rõ số liệu thực hiện giai đoạn 1 và giai đoạn 2, bảo đảm thống nhất trong báo cáo kết quả.

Đại diện các xã nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập, cập nhật dữ liệu đất đai.

Đối với trường hợp mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các xã lập danh sách gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai liên xã Lục Nam để giải quyết theo thẩm quyền. Lực lượng công an tiếp tục phối hợp xác minh danh sách người vắng mặt tại địa phương, phục vụ việc đối chiếu, hoàn thiện thông tin đất đai. Các xã nghiên cứu bố trí nguồn lực, bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị cần thiết như máy vi tính cấu hình cao, máy đo phục vụ công tác chuyên môn...

Tiếp thu ý kiến của các xã, đồng chí cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu thành phố nghiên cứu xây dựng nghị quyết đặc thù hỗ trợ kinh phí, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua tại cơ sở, tạo động lực nâng cao kết quả thực hiện.