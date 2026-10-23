Tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ xây dựng Dự án Trường PTNT liên cấp xã Bạch Đích, Cán Tỷ, Nghĩa Thuận, Tùng Vài

Đồng chí Hoàng Gia Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Trường PTNT liên cấp TH&THCS Bạch Đích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho công nhân đang xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Bạch Đích.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng Dự án các trường PTNT liên cấp TH&THCS báo cáo tiến độ dự án cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đồng chí Hoàng Gia Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND ghi nhận những kết quả mà chủ đầu tư, đơn vị thi công đã và đang đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn các chủ đầu tư, đơn vị thi công không được chủ quan về những kết quả đạt được trước mắt dẫn đến có thể làm gián đoạn tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho cán bộ kỹ thuật, công nhân xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Cán Tỷ.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Nghĩa Thuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho cán bộ kỹ thuật xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Nghĩa Thuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho công nhân đang xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Tùng Vài.

Đối với những khó khăn mà các dự án đang gặp phải, đồng chí đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện dự án, từ đó chủ động đề xuất phương án tháo gỡ phù hợp với điều kiện thực tế; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết đối với từng hạng mục; bố trí hợp lý nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật khi công trình đi vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ công trình theo đường găng tiến độ từng ngày nhưng phải đảm bảo chất lượng; các sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc phấn đấu đưa công trình hoàn thành theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu dạy và học của các nhà trường.