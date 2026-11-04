Tháo gỡ khó khăn cung ứng điện, đầu tư xây dựng lưới điện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện đồng chủ trì hội nghị. Đại diện Cục Điện lực, Bộ Công Thương; lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021-2026, công suất cực đại của tỉnh Điện Biên tăng từ 76MW lên 98MW. Điện thương phẩm giai đoạn 2021-2025 tăng từ trên 276 triệu kWh lên gần 360 triệu kWh (tăng bình quân khoảng 6,79%/năm). Năm 2026 điện thương phẩm ước đạt trên 388 triệu kWh. Dự báo công suất cực đại tăng từ 98,10 MW năm 2026 lên 134 MW năm 2030. Về lưới điện truyền tải, hiện tại, tỉnh Điện Biên chưa có lưới điện 220kV và 500kV đưa vào vận hành.

Về phát triển và giải tỏa nguồn điện, trên địa bàn tỉnh hiện có 24 nhà máy thủy điện hòa lưới điện quốc gia với tổng công suất trên 334MW. Dự kiến tổng nguồn điện khu vực Điện Biên đến năm 2030 là 15.635MW, tăng 42 lần so với nguồn hiện trạng. Đối với tình hình triển khai các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đến năm 2028, tỉnh dự kiến đầu tư 27 dự án năng lượng với tổng công suất 1.303MW.

Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Cục Điện lực, Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi và đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa ngành Điện, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trong điều độ, huy động nguồn điện, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống, hạn chế nguy cơ quá tải. Đồng thời, các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trao đổi về công tác phối hợp vận hành, đấu nối, giải tỏa công suất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục phối hợp, kiến nghị EVN và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, trong đó hoàn thành trạm biến áp 220kV và tuyến đường dây 220kV Điện Biên – Sơn La trong quý IV/2026; sớm hoàn tất thủ tục đầu tư, khởi công dự án Trạm biến áp 500kV và đường dây 500kV Lai Châu – Điện Biên. Đồng thời, kiến nghị đưa các dự án trạm biến áp 220kV, tuyến đường dây 220kV đã được phê duyệt trong quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh vào danh mục công trình cấp bách, trọng điểm quốc gia ngành năng lượng, ưu tiên bố trí vốn triển khai trong giai đoạn 2026–2030.

Điện Biên đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cấp điện nông thôn, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027, giúp người dân sớm được sử dụng điện, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của ngành điện và các nhà đầu tư trong phát triển đồng bộ nguồn điện, lưới điện truyền tải, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu thống nhất nội dung tại hội nghị.

Thống nhất nội dung, ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề nghị: Để cụ thể hóa tiềm năng phát triển năng lượng của tỉnh Điện Biên, các đơn vị cần ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình 220kV, từng bước hình thành năng lực truyền tải mới cho Điện Biên; kiểm soát chặt chẽ việc phát triển nguồn điện gắn với khả năng đấu nối, giải tỏa công suất; bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị tăng cường phối hợp với tỉnh và chủ đầu tư, xử lý dứt điểm các vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ từng công việc.

Ông Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh: Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị trong ngành điện cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Điện Biên, chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng điện, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng của địa phương.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng Giấy khen cho 7 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý vận hành, góp phần đảm bảo cung cấp điện năm 2026.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tặng Giấy khen cho 7 đơn vị là chủ đầu tư các cụm nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý vận hành, góp phần đảm bảo cung cấp điện năm 2026.