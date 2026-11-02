Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế 2 con số

Sở Công Thương TP Đà Nẵng tổ chức nghiệm thu và bàn giao máy móc thiết bị có nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình khuyến công cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất khẩu An Việt vào ngày 30-10-2026 vừa qua.

Theo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, trong 10 tháng qua, sở đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách và hoạt động phát triển ngành nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của TP. Nổi bật là công tác đẩy nhanh triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thương mại tự do, khu kinh tế…

Bên cạnh đó, Chương trình khuyến công tiếp tục được tăng cường thông qua việc hỗ trợ 29 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 7,4 tỷ đồng để đổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Công tác xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với thị trường tiếp tục được phát huy. Công tác quản lý hoạt động khoáng sản khởi sắc với việc đấu giá thành công 7 khu vực khoáng sản, giải quyết 30 hồ sơ thủ tục về khai thác, thu hồi khoáng sản; đồng thời, tập trung rà soát danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chuẩn bị bổ sung nguồn cung lớn gồm 25,67 triệu m3 đá xây dựng, 9,71 triệu m3 cát và 21,64 triệu m3 đất san lấp nhằm giải quyết "điểm nghẽn" về nguồn cung VLXD, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trên địa bàn TP.

Đặc biệt, Sở Công Thương TP đã chủ động lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP: đã xử lý dứt điểm, đưa vào vận hành và ký hợp đồng cho thuê đất với 71 doanh nghiệp để triển khai xây dựng nhà máy tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ; hoàn thành bàn giao hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Liên cho địa phương giải quyết mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp; tham mưu UBND TP tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp trên lĩnh vực năng lượng để tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, xây dựng và vận hành các công trình điện lưới; làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản để tháo gỡ thủ tục, góp phần khơi thông nguồn cung VLXD phục vụ lĩnh vực xây dựng…

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đỗ Thị Quỳnh Trâm chia sẻ thêm: Năm 2026, TP đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số". Trong 10 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu của ngành Công Thương TP đạt được mục tiêu này và duy trì mức tăng trưởng tích cực: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,12%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước…Từ nay đến cuối năm 2026, Sở Công Thương TP tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng; chủ động nắm bắt tình hình để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với công nghiệp, chú trọng hỗ trợ duy trì, mở rộng sản xuất, nâng công suất, ổn định đơn hàng và đẩy nhanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Đối với thương mại và xuất nhập khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu… cho doanh nghiệp nhằm góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng "2 con số". Trong đó, nổi lên là các vấn đề về cải cách hành chính và đơn giản hóa các thủ tục, nguồn vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, định danh điện tử doanh nghiệp…

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đỗ Thị Quỳnh Trâm cho biết, lãnh đạo sở ghi nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất, kiến nghị này của doanh nghiệp để báo cáo tại Hội nghị đối thoại giữa UBND TP với các doanh nghiệp ngành Công Thương TP dự kiến diễn ra vào ngày 3-11 tới đây. Trong khuôn khổ hội nghị, Thống kê TP Đà Nẵng đã hướng dẫn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, đơn vị của ngành Công Thương cung cấp số liệu thống kê về sản xuất kinh doanh chính xác, kịp thời để phục vụ xây dựng các báo cáo thống kê KT-XH của TP năm 2026. Bên cạnh đó, CATP hướng dẫn các doanh nghiệp kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID.