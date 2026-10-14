Tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng phải gắn với lộ trình, thời hạn và trách nhiệm cụ thể

Chủ trì cuộc họp còn có đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Tổ giúp việc 01 Ban Chỉ đạo 600, toàn tỉnh đang rà soát, xử lý 72 dự án còn khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Trong đó, 33 dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc và tiếp tục được theo dõi, đôn đốc triển khai. Đối với các dự án còn lại, tỉnh đang phân loại từng nhóm vấn đề để có giải pháp phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, năng lực tài chính của nhà đầu tư và những nội dung cần tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Đến nay, 4 dự án đã hoàn thành thủ tục thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất, tạo cơ sở xem xét lựa chọn nhà đầu tư mới phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Riêng Dự án Nhà máy Điện khí tự nhiên hoá lỏng LNG Bạc Liêu, các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát toàn diện cơ sở pháp lý và những vấn đề phát sinh, chủ động tham mưu phương án xử lý chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm hài hoà lợi ích và hạn chế rủi ro pháp lý.

Ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính, báo cáo tiến độ rà soát, xử lý các dự án còn khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở rà soát, Tổ giúp việc kiến nghị tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và tiến độ xử lý đối với từng dự án. Trọng tâm là chủ động giải quyết từng khó khăn cụ thể, đẩy nhanh các thủ tục cần thiết, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nêu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, thảo luận phương án xử lý các vụ việc tồn đọng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ngành và địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, rà soát cụ thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và phương án tháo gỡ phù hợp.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải khẩn trương giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, không để công việc kéo dài do thiếu chủ động hoặc phối hợp chưa chặt chẽ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn phải gắn với lộ trình, thời hạn và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, hài hoà lợi ích, đẩy nhanh tiến độ và phát huy hiệu quả các nguồn lực.

Đối với những dự án đã tháo gỡ vướng mắc, cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc để bảo đảm tiến triển thực chất. Những dự án còn khó khăn phải được phân loại, xác định phương án xử lý khả thi và tập trung giải quyết từng vấn đề, với tinh thần quyết liệt, không né tránh trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên cập nhật tiến độ và kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh; đồng thời chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện, xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thiếu chủ động, để chậm tiến độ.

Việc tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.